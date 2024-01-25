台東宮廟界唯一 東海戰鼓成軍

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東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻、主委陳錦鋒及榮譽主委陳萬船等重要執事人員，為成立「東海戰鼓」，廣邀台東各界共同前來見證成立過程。

對台東地方事務非常熱心且為「東海戰鼓」成軍的幕後推手李小英老師表示「東海戰鼓」是臺東縣政府文化處社造計畫「地方文化館計畫－再造鑼鼓陣」生出來的心肝寶貝，是台東宮廟界唯一一支戰鼓隊，未來一定可以更加茁壯。

出國洽公剛返國門的台東縣長饒慶鈴專程見證觀禮；台東市長陳銘風及台東縣教育處處長蔡美瑤、寶桑國小校長李倩鈺、東海國中校長卓世宏等教育界代表，也一齊見證「東海戰鼓」成軍，新任台東縣警察局局長梁東山也在會後拜訪並祝賀儀式成功，而內政部移民署的陳允萍專員主擔任司儀，協助整個儀式圓滿完成，在在都顯露出東海龍門天聖宮承先啟後拓展經營在地社區文化、推廣社區小朋友學傳統鼓舞，而台東各界高度重視並予最實際支持！

饒慶鈴縣長及陳銘風市長更為在場戰鼓隊的小朋友們佩掛裝有東海媽祖滿滿祝福的香火袋，儀式過程鑼鼓宣天、熱鬧非凡。東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻表示，這次同心圓的開鼓儀式，象徵未來都能是圓滿且團結的戰鼓隊；天聖宮將再開一個帳戶，讓戰鼓隊的孩子專款專用，讓更多的孩子能有機會透過自己和團隊共同的努力，領到獎學金；未來也會陪伴孩子成長為一個允文允武的學生，改變並提升台東的宮廟文化、改變台東，改變未來。