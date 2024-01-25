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全台首座 藍鯨骨骼標本 屏東海生館登場

  • 工商時報 黃志方
●藍鯨骨骼標本全長20公尺，模擬下潛剎那的動作轉身升空，展現撼動人心的生命力。圖／海生館提供
●藍鯨骨骼標本全長20公尺，模擬下潛剎那的動作轉身升空，展現撼動人心的生命力。圖／海生館提供

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FUN寒假了，屏東海生館祭出「鯨」奇難忘的旅程吸客！百年台灣首次記錄到的藍鯨骨骼標本，轉身重新遨遊海生館，期帶給遊客嶄新的悠遊海洋體驗趣。

屏東海生館表示，透過由藍鯨骨骼現場展示所帶來的震撼感受，重現生命教育的意義，讓民眾能更注重海洋議題，延續這頭藍鯨所帶來的生命價值。此外，更於台灣水域館的大洋池打造環繞沉浸式投影－鯨豚之洋，讓民眾在陸地上彷彿潛入深海，欣賞牠們優美的泳姿，還有限定場次的「尋找藍鯨」科教活動，解說員帶大家認識各式鯨豚的知識外，將親手拼裝鯨豚類骨骼跟身體構造模型，更深度認識鯨豚。

值得注意的是，海生館今年寒假特別與文策院CCC追漫台攜手合作，邀請人氣漫畫《海巫事務所》特別以藍鯨骨骼標本展為主題，繪製《巨鯨之路－藍鯨骨骼標本展》紀念特別篇，結合館內的尋鯨之旅活動，民眾只要加入屏東海生館官方LINE帳號，至館內找尋鯨豚類出現的展區，認識各式鯨豚與掃QR Code集點，集滿即可兌換紀念特別篇一本。此外，更準備海洋生物貼紙、限量版小夜燈等各式精緻好禮，送給活動參與者。

海生館全新推出以館內展區出現的鯨豚類為主角設計的八款票卡，以藍鯨為主題設計無限暢遊海洋卡年卡，更結合獨家杯墊設計，滿足喜愛鯨豚的粉絲收藏需求。

詳情洽詢：https://aquarium.com.tw/EVENT.ASP?ID=427。

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