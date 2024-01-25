台灣永續關懷協會：建商不實廣告零容忍

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國家建築金獎主辦單位台灣永續關懷協會有鑒於不肖建商仍以不實廣告來誘導消費者，而受到公平交易委員會裁罰的案件也持續增加，因此於1月23日攜手消費者文教基金會舉辦「保障消費者權益，建商不實廣告零容忍」記者會，呼籲建商應該以購屋消費者的權益為念，杜絕各類型的不實廣告，善盡社企該有的一份社會責任。

台灣永續關懷協會理事長馮智能指出，這兩年公平會對建案的裁罰金額雖然創新高，對比年度總體推案金額，仍數九牛一毛。若進一步檢視公平會裁罰的建案，有超過9成是屬於不實廣告被裁罰的，顯示在市場競爭者眾，競爭轉趨激烈的情況下，業者在相關宣傳及銷售動作的螺絲上明顯有所鬆動，購屋消費者的權益因而也受到影響。

消費者文教基金會董事長吳榮達表示，建案不實廣告的類型非常多，最常見的是誤導土地使用分區，例如工業區裡的一般事務所建案，當正常住家來開賣，消費者若是一時不察，購買進住後，輕者可能會面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰，重者可能會面臨勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀的窘境。也就是說，最慘的話將會面臨無房可住、無家可歸的命運。

前立委、台灣永續關懷協會創會理事長張清芳也表示，建案不實廣告的類型除了誤導土地使用分區之外，樣品屋示意做夾層空間使用、陽台外推、屋突二工做公設使用、機電空間做室內使用、建材或是使用品牌不符、宣稱超高報酬率等。

由於央行緊縮建築產業的放款額度，過去市場上已經零星出現爛尾樓的案例，台灣永續關懷協會擔心消費者因資訊不足而誤踩雷區，誤買了高風險建商的預售建案，因此在2023年推出「購屋不踩雷－AI查詢神器」，讓民眾在購屋簽約之前，先行查詢相關業者是否有不良的風險紀錄，保障自身的權益。