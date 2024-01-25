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現代汽車台南店開幕 祭回饋好禮

  • 工商時報 王志誠
●現代商用車台南店正式營運；圖為開幕剪綵，南陽實業副總經理詹醒昇（右五）、陸威達汽車董事長林敏益（右六）、台灣機械公會理事長魏燦文（右四）、台南市中小企業服務中心主任陳宗明（右七）。圖／王志誠
●現代商用車台南店正式營運；圖為開幕剪綵，南陽實業副總經理詹醒昇（右五）、陸威達汽車董事長林敏益（右六）、台灣機械公會理事長魏燦文（右四）、台南市中小企業服務中心主任陳宗明（右七）。圖／王志誠

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現代（HYUNDAI）汽車為搶占台南商用車市場，擴大保修服務能量，建構台南永康全新會所，24日舉行隆重開幕儀式，並即祭出「來店賞車／試乘送好禮」，及「車輛進廠保修專案優惠」活動，以回饋展臂歡迎現代商用車回娘家。

該據點由現代汽車雲嘉南經銷商－陸威達國際汽車所斥資建構，占地約1,000坪，擁有舒適的賞車及快速保修服務空間，也成為現代汽車全台第九座商用車專屬銷售維修據點，擴大台南車主後勤支援能量。

由於南部科學園區的蓬勃，熱絡台南經濟活動，台南商用車市場需求殷切，成為各車商的必爭之地。據悉，現代（HYUNDAI）商用車立足市場多年，主攻九人（七人）座商務車及3.5噸、6.5噸、7.8噸貨車為主，近期配合國內商用車法規的開放，5噸級商用車2023年強勢登場，立即成為市售同級車款新勢力。

陸威達國際汽車董事長林敏益表示，HYUNDAI5噸QT500大霸王商用車，擁有同級車最寬超大貨床（2.22米），以國內常見1.1米寬棧板而言可輕鬆雙倍貨運量，真正實現一趟抵兩趟的載送效益，同時與車體打造廠合作，不管是框式木床、廂式、冷凍、油壓尾門或特殊規格，可一條龍化購車改裝認證作業，幫助企業頭家掌握每個賺錢機會。

林敏益強調，為提供台南頭家更舒適的賞車及快速保修服務空間，該公司斥資興建全新現代商用車專屬銷售維修據點，也是現代汽車全台第九座商用車服務站，可提供台南頭家更快速周全的後勤奧援。

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