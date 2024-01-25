雲豹「表弟」卡森斯 盼為環境永續盡心力

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NBA史上得分能力最全面中鋒之一「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）重磅加盟台啤雲豹職籃隊，在台灣刮起「表弟狂風」，1月22日卡森斯展開在台首場公開行程，第一站便旋風降臨雲豹能源（6869）總部，在總經理趙書閔、副總經理譚宇軒，以及永續長暨台啤永豐雲豹執行長張建偉接待下，參觀集團部門並了解雲豹能源經營再生能源、永續循環之布局發展。

「表弟」卡森斯一現身便嗨翻雲豹能源企業總部，上百名員工列隊熱情歡迎，現場尖叫聲不斷，卡森斯也展現十足親和力，對於簽名、近距離自拍合照來者不拒，讓雲豹員工紛紛直呼，身在幸福企業真的太棒了。

特別的是，卡森斯對台灣再生能源發展相當感興趣，更深入了解ESG和RE100趨勢，他說：「再生能源是一件非常有意義的產業，因為家鄉在拉斯維加斯，陽光充足，盼有更多太陽光電或再生能源在家鄉多元發展，綠能不僅兼顧環保，還有助於環境永續發展。」卡森斯未來除了專注在打球本業，將更關注ESG議題，希望能跟上世界減碳腳步，為環境永續未來盡一份力。

趙書閔表示，卡森斯過去在NBA就是有名的全方位型中鋒，剛好和雲豹能源全方位整合服務的企業特性不謀而合。

趙書閔分享，這次跟卡森斯交流，真正感受到卡森斯對全球永續環境的關心，這一點讓人非常感動，期盼卡森斯這次炫風來台，不僅提升國際對台灣籃壇關注度，更藉由他的知名度，間接發揮永續影響力，讓世界看見台灣綠能大躍進。