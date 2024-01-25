六福居位在最酷街區 吃喝玩樂都方便

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為搶迎寒假與年節旅宿商機，位在臺灣最酷街區、文青最愛中山南西商圈的六福居公寓式酒店，即日起至4月30日推出「晚酌流儀 住房專案」，入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，每房每晚5,399元，入住送六福旅遊集團旗下「六福美饌」最新推出的魚絲系列人氣零食及金車柏克金啤酒，且享有入住期間交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料、輕食等。六福居並為旅人設計了散策地圖，讓海外旅客、家庭客與商務人士入住六福居，輕鬆走讀中山區特色景點，更可搭乘捷運5分鐘立刻加入2024台北燈節展區探索台北城。

居中山捷運站的六福居公寓式酒店，搭乘大眾交通工具，只要5分鐘輕鬆抵達2024台北燈節「龍躍光城」展區。回到飯店後，六福居為房客送上六福美饌新人氣零食「鮮蝦魚條」、「香辣虱目魚絲」及「龍膽石斑魚絲」三種魚絲口味，皆來自海洋精華與草本天然風味結合而成，豐富的膠原蛋白，讓味蕾盡享來自大海的鮮美，每一絲皆充滿層次美味。邀請民眾悠遊台北燈節之餘，回到飯店享用美好的一杯，搭配海味人氣零食，釋放整天奔波的辛勞。

中山區濃縮台北城的文化軌跡，各式風格小店林立、擁有條通商圈與赤峰街多種特色商家可踩踏，儼然為一座繁華的迷你台北都市。鄰近中山百貨商圈與心中山線形公園的六福居，時常結合周遭特色店家推出住房專案並與台北城市活動緊密，在繽紛絢爛且溫馨的二月燈節氛圍，搭乘台北捷運5分鐘抵達燈節展區悠遊賞燈。透過六福居的商圈散策地圖，旅客可以盡情體驗中山區，感受台北演變的特色歷史建築文化，探索台北城的精采。

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量有害健康】