企業財報給力 標普再締新猷 ASML漲近9％

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美股財報季捎來好消息，科技股領頭走高，不過由於經濟數據理想，降低聯準會提前降息的預期，華爾街股市24日走勢分歧，四大美國指數集體高開，標普500指數一度漲0.8％，寫下盤中新高紀錄，收盤漲幅縮窄至0.08％，續寫收盤新高，道瓊工業指數午盤一度漲近160點，此後回吐漲幅轉跌，終場收黑。

道瓊工業指數下跌99.06點，或0.26％，收37,806.39點；標普500指數上漲3.95點，或0.08％，收4,868.55點；那斯達克指數上揚55.98點，或0.36％，收15,481.92點；費城半導體指數揚升68.07點，或1.54％，收4,483.33點。

數據方面，標普全球（S＆P Global）24日公布數據顯示，美國1月綜合採購經理人指數（PMI）初值升至 52.3，創下去年6月以來的新高，遠高於去年12月的50.9，其中製造業PMI初值自去年12月的47.9升至50.3，寫下2022年10月以來新高，服務業PMI初值則升至52.9，為7個月以來新高。

上述數據坐實了經濟學家對於美國經濟將繼續成長的預測，經濟正面消息打壓了市場對於聯準會降息的預期，數據公布後，美國公債價格回落、殖利率回升，10年期美債殖利率抹平盤中降幅，一度漲4.7個基點至4.19％，對利率敏感的2年期美債殖利率亦攀升4個基點至4.38％。

政經方面，全球多國將於將於近二周舉行議息會議，日本央行周二如預期維持超寬鬆貨幣政策不變，加拿大央行也接著於周三宣布維持利率不變，為該國央行連續第四次按兵不動，符合市場預期。

大宗商品方面，由於中國降準、美國原油庫存降幅超過預期，國際油價受到激勵而走高，倫敦北海布倫特原油3月交割價攀升49美分，來到每桶80.04美元，收復80美元關口，逼近周一所創的近一個月來高位，紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價則上漲72美分，來到每桶75.09美元。

個股方面，美國電動車大廠特斯拉24日收黑0.63％，報每股207.83美元。特斯拉於盤後公布上季財報，營收和每股盈餘（EPS）皆遜於預期，此外由於該公司以降價方式進行促銷，導致獲利遭侵蝕，第四季毛利率降至17.6％，為2019年來最低，加上其警告今年的產量、交付量和出貨量成長將放緩，盤後股價一度崩大跌5％。

摩根士丹利分析師周二出台一份研究報告，內容表示，他們看好微軟在人工智慧領域（AI）的表現變得更加強勁，將該股的目標股價由415美元上調至450美元；美國銀行分析師也預估微軟本季將出現更多成長，同樣將目標價上調至每股450美元，微軟24日盤中一度漲逾1％，市值突破3兆美元，成為繼蘋果之後第二家市值邁入3兆大關的美股上市公司，終場漲幅縮窄至0.92％，收在每股402.56美元，締造歷史新高紀錄。

美國串流媒體巨頭Netflix此前公布上季財報，上季共新增1,310萬名訂戶，遠優於市場預期，不僅，創下新冠疫情初期、居家防疫以來最大增數，也創歷年同期新高，Netflix周三開盤便跳漲逾10％，早盤漲幅一度達14％，終場收10.70，報每股544.87美元。

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）上季財報表現也不俗，營收、利潤雙雙優於預期，營收年增30.16％，執行長溫尼克（Peter Wennink）透露，晶片產業出現「正向跡象」，財務長達森（Roger Dassen）也指出「終端市場的庫存水準改善，激勵該公司股價狂飆，終場上揚8.85％，收報每股847.31美元。

大型科技股24日普遍收紅，Meta揚升5.50美元，漲幅1.43％，收在390.70美元；Google上漲1.67美元，漲幅1.12％，收報150.35美元；亞馬遜攀升0.85美元，漲幅0.54％，收報156.87美元；蘋果下滑0.68美元，跌幅0.35％，收在194.50美元。

台股ADR方面，台積電ADR勁揚2.39美元，漲幅2.09％，收報116.52美元；日月光ADR上漲0.05美元，漲幅0.53％，收在9.52美元；聯電ADR揚升0.09美元，漲幅1.11％，以8.21美元作收。