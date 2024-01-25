春節連假入住捷絲旅台南虎山館 有食閣有掠！

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搶攻農曆新年連假餐飲與住宿商機，捷絲旅台南虎山館於農曆新年期間推出住宿和美食體驗專案，除夕至初二晚間推出奢華「海陸壽喜燒盛宴」兩人起鍋每人1,380元，除夕至初五特定時段提供親民價格的「節慶料理」套餐，每套300元起。新春住宿專案每房5,500元起，加贈虎山館吉祥可愛的玩偶「糖泊虎」、象徵祈福開運的「成功薏米花」及限量紅包袋，官網訂房還可享加購高鐵車票專屬優惠。

位於捷絲旅台南虎山館一樓的「捷食藝」餐廳，除夕至初二晚間推出超豪華「海陸壽喜燒盛宴」，此鍋宴以滿載班節蝦、白蝦、草蝦、天使紅蝦、生蠔、干貝和蛤蠣的浮誇海鮮盆為亮點，加上無限量供應美國無骨牛小排、西班牙伊比利豬以及台灣去骨雞腿肉，打造極具奢華感的海陸雙鮮，以壽喜燒醬汁輕涮後入口細嫩鮮美。另附上十多種蔬菜綜合盤，最後再以府城椪餅冰淇淋作為結尾。

除夕至初五其他午晚餐時段則推出「節慶料理」，可選擇義大利麵、燉飯、排餐等套餐，只要百元價格不僅顧荷包還能吃飽飽，茹素者亦有蔬食壽喜燒及單點選擇，讓賓客們在美味中迎接充實豐足的新年。

新春期間入住捷絲旅台南虎山館可享多重好禮，除了網路人氣零嘴結合府城宗廟文化的「成功薏米花」外，更加贈時尚紅包袋及寓意甜蜜的飯店吉祥玩偶「糖泊虎」，為旅人帶來開運好福氣。過年期間房客還能免費體驗有趣的龍年主題活動，除夕至初四舉辦「玩印紅包袋」讓房客自由發揮創意蓋上龍年印章，打造專屬紅包、初一「舞龍舞獅表演」民眾可一起沾沾喜氣好彩頭、初二「剪剪小龍紙」由剪紙達人謝美鈴傳授精彩的剪紙技巧，體驗剪紙藝術的千變萬化、初三則邀請畫糖職人謝永清進行「畫糖叔叔來表演」，現點現畫製作造型糖片令人驚嘆，也為房客帶回滿滿的幸福氛圍，捷絲旅台南虎山館「龍騰虎躍」新春住房專案兩人成行，每房5,500元起。飯店提醒，上述價格需另加一成服務費。