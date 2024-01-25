1／25盤前》台積CoWoS大擴產 兩檔吃大餅

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●千金高價族群人氣方興未艾，繼外資聯袂調高世芯-KY、緯穎目標價，接著祥碩、譜瑞-KY、川湖、M31等全面加入戰局，內外資大型研究機構點名高價股股價升級，多箭齊發，與晶圓代工龍頭台積電、AI族群合體，堪稱是加權指本波進攻「萬八」的衝鋒三要角。

●距台股農曆年封關僅剩八個交易日，法人指出，考量休市期間風險，及美國聯準會利率決策會議下周登場，投資人停看聽，年前資金入市意願降溫，但觀光餐飲、遊戲、食品及貿易百貨等「春節概念股」四大族族群逆勢獲關注，挾低基期及旺季題材兩優勢，封關前伺機竄出。

●三福化（4755）受惠CoWoS產品出貨提高、新興化學品新產線開出，從2023下半年起營運回穩提振；伴隨2024年半導體景氣回穩、台積電CoWoS翻倍大擴產，切入半導體特用化學品供應鏈的三福化、上品（4770）營運可望受惠，激勵股價攀揚表態。

●螞蟻雄兵力挺台股。中央銀行24日公布去年12月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額增至3兆3,359億元、創近四月新高，月增462億元，且連二月上升，股市融資餘額月底數繼續上揚至3,344億元，創2022年3月以來的近21個月新高。

●電動車產業利多來了！環境部24日宣布，將推動2024年至2027年、為期四年的第二期空氣污染防制方案。據了解，二期重點主要在強化電動車輛、充電樁及能源補充設施等領域的補助及建置，預計九大部會將投入766億元。

●中華經濟研究院24日發布最新預測，今年台灣經濟呈現「內外皆溫」，動力來自投資、國外淨需求及民間消費動能持續，經濟成長率為3.10％，較前二次的估測值上修。

●台電目前資本額4,815億元，行政院今年度將以總預算資注1,000億元給台電增資，據了解，為避免發生「資不抵債、淨值為負」的破產窘境，台電預計2月23日召開股東臨時會通過增資案，隨即入帳一解燃眉之急。

●不到24小時，第一產險24日原本開出「第一槍」，決定暫停受理2月7日到18日農曆春節期間的旅遊不便險，以避開航空公司若罷工出現的理賠爭議，但24日晚上又發布將撤銷原先決議，春節期間繼續承保旅遊不便險。

●金管會去年鬆綁法規，金控掀起上雲潮。包含國泰、台新、中信等三大金控皆積極將旗下子公司系統放上雲端，除有助減輕系統負荷，也可加速金融創新、降低成本。

●台積電法說會後，接下來力成、旺宏、聯電及聯發科重量級科技股登場，市場將聚焦半導體產業法說內容，尤其1月31日將舉行法說會的聯發科，24日股價提前發動大漲25元收936元，扮演台股穩盤第一要角，法人一致認為聯發科可望重返千金寶座。

●手機晶片巨頭聯發科位於竹北高鐵站前辦公大樓即將於30日動土，率先為31日法說提前熱身。聯發科指出，該案將串聯在地城市生活，以永續建築設計來打造綠色低碳之辦公與城市空間，並促進周邊經濟與人才蓬勃發展。

●韓國面板廠LGD率先公布去年第四季財報，在蘋果光加持之下，平板、筆電、OLED手機面板出貨回溫，而且電視面板出貨也增加，帶動LGD單季轉虧為盈、稅後純益約新台幣12億元，終結連續六個季度的虧損。LGD財務長金成賢（Sung-hyun Kim）表示，第一季是傳統淡季，展望仍相對保守，預期出貨量和平均出貨單價都會下滑，出貨季減率約10％。

●LGD率先舉行法說會，緊接著友達法說也將在31日登場，雖然電視面板價格有望提前在第一季反彈，但是IT面板價格走勢仍相對保守，今年全年供需預測、面板雙虎對於舊世代生產線調整計畫、以及BHTC併購案進度仍受矚目。

●荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）24日公布2023年第四季財報顯示，上季營收、獲利雙雙優於市場預期。儘管半導體市場顯露復甦跡象，但艾司摩爾維持2024年財測不變，保守預估全年營收與2023年接近。

●星宇航空進入新機交機高峰，集中火力在美國線增班、增點搶賺高收益，預計3月飛舊金山增至每周7班，8月開航西雅圖、初期每周3班，2024年新增航班數大增一倍，樂觀下半年獲利將明顯增加，搭配東南亞中轉航網持續布建，預估第四季達經濟規模，星宇航空董事長張國煒日前便預告，星宇營運將有新一波高峰。

星宇航空以89.57億元標下桃園航空城優先產業專用區G基地，占地14.39公頃，最快可望在今年交地，星宇計畫砸下逾百億元，興建智慧、綠能、低碳星宇園區，包括企業總部、空廚中心等，延伸上下游附屬產業投資計畫，發展「機場經濟學」。

●搶外食餐飲復甦商機，連鎖餐飲業者王品集團搶在農曆年前持續展店，同時趕在年後轉職潮前宣布，2024年第一季釋出400名職缺，以鍋物、中餐為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部為招募對象，強調儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰一年加薪1萬元，平均月薪上看9萬元；2月1日起「石二鍋」、「12MINI」也將啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為34,400元起，希望藉由更優渥的薪資，招攬具餐飲相關經驗的優秀人才加入。

●國人疫後購買力爆發，遠東百貨全台11店去年業績衝上628億元新高，較前一年580億元成長逾8％。2024年儘管對百貨業相對挑戰，尤其去上半年業績基期高，遠百從年初開始就上緊發條，趁春節檔期以周年慶規格促銷，集結10家銀行推出包含國際精品刷卡回饋5％～8％，力拚首季業績好采頭，訂出全年成長2％、再創新高至640億元目標。

●亞果遊艇集團繼2023年12月取得台中遊艇港碼頭之後，24日公告再獲得台北港觀光遊憩商業區投資經營最優投資人資格，亞果遊艇將投入至少10億元打造「台北國際遊艇碼頭」，讓亞果遊艇據點橫跨北、中、南、高、澎，成為全台最具規模的遊艇集團，也是全球唯一擁有五個碼頭的遊艇會。

●台北國際電玩展（TGS）25日熱鬧開展，遊戲類股24日先上演慶祝行情，提前反應旺季效應。遊戲通路龍頭智冠（5478）及跨足平台研發的華義（3086）24日分別以173.5元及164元漲停價作收，鈊象（3293）、歐買尬（3687）、大宇資（6111）、宇峻（3546）等業者均收紅盤。

●機車機構零配件廠豐祥-KY（5288），繼休閒車輛續有新客戶與新開發案，2024年擴大外銷，續推升全年業績外，公司介入健身器材領域有成，下半年可望再獲新訂單，伴隨客戶量產規劃導入量產，將成為豐祥未來2～3年營運成長另一大動能，2024年營收獲利都可優於2023年。

豐祥2023年前三季稅後純益7.25億元、年增13.46％，EPS達10.97元，法人指出，隨高毛利的休閒車事業外銷續成長，估將挹注全年EPS衝上約14元的高水位。

●復華投信24日舉辦「2024股債躍龍門 科技、台股贏家展望投資」說明會指出，隨著美國通膨持續降溫，預期3或5月聯準會（Fed）將降息，支持股市評價回升，在AI放量及半導體復甦的情況下，台股基本面有撐看好五大族群，且外資有望持續回補，皆有助台股震盪走高，預期第三季在美國總統大選前震盪修正、選後可伺機加碼股債。

復華投信投資副理黃俊瑞表示，科技業的典範不斷在轉移，2024年產業回到擴張循環，台股大趨勢上有AI新王牌，股價在利率的影響過後，終將回到基本面的成長性，其中看好五大族群：一是AI與高速運算，提供AI所需的高速運算晶片及雲服務供應鏈；二是半導體供應鏈，涵蓋先進製程、精密設備等領導廠商，這兩大族群最為看好。

三是電動車，因銷量增長，帶動車用零組件需求及軟硬體應用；四則是新能源，永續環境與ESG趨勢，聚焦新能源的生產、儲存及運輸等；五為自動化／智慧化，提升效率與降低成本的工廠自動化機器人、零售與物流智慧化管理。

●昇達科（3491）公布2023年營運自結，其中，全年稅後純益2億元，較前一年下滑約26％，每股稅後純益3.2元。昇達科強調，雖然2023年營運受到網通產業去化庫存影響，但該公司掌握的新產品在2023年第四季已有不錯進展，且目前低軌衛星相關接單已逾2億元，2024年預期在低軌衛星商機帶動下，營運成長可期。

昇達科2023年全年營運雖然下滑，但該公司表示，具備公司核心技術優勢的新產品，已在2023年第四季見到不錯的進展，因而推升2023年第四季毛利率達到46.4％，此毛利率也是2010年第三季後54個季度以來的新高點；而其中微波類產品毛利率在2023年第四季已超過55％，當中高毛利產品出貨比重提升更是推升毛利率的關鍵。昇達科表示，此項趨勢將會在2024年延續並攀高。（中性看待）

●揮別2023年12月的盤點時機，2024年元月營運逐步恢復正常，儘管市場需求仍未見大幅回溫，但身為景氣斥候站的矽利光（silicone）特化通路商崇越電（3388）卻感受到近期拉貨有比2023年12月好一點，樂看2024年元月營收應有機會優於2023年12月。

●安控龍頭晶睿通訊（3454）2024年將重返成長軌道，看好雲端安防市場，其智慧型雲端安防服務VORTEX，新增VORTEX Connect功能，2024年預計再推出VORTEX Connect PRO進階專業版，即日起開放企業體驗BETA版，近期也將提供訂閱服務。

展望2024年，該公司產品均具備AI分析、雲端服務及具備邊緣運算能力。在設備生產方面，雙軌並行，一方面增加自動化產線，加速生產效率，也赴越南設廠，降低生產成本。

●群聯（8299）24日宣布推出自主研發的AI落地應用服務方案「aiDAPTIV+ AOI」，已成功導入遠東金士頓與供應鏈夥伴華泰電子（2329）的SMT產線AOI系統，有助於提升AOI直通率，降低人力檢測的良率不穩定性。

●富邦媒（8454）24日召開董事會，通過該公司及子公司多項資本支出計畫，合計2024年總體資本支出12.77億元，主要用於物流中心建置、倉儲營運設備、資訊設備及配送車隊建置等。

另外，董事會決議參與富邦能源公司現金增資，投資總金額不超過5.5億元，持股比例不超過5％，藉此擴大參與綠能投資。

2023雖面臨高基期，富邦媒全年合併營收1,092.4億元，年增5.6％，創歷史新高，為連兩年突破千億元。

●祥碩（5269）董事會24日通過處分芯鼎（6695）275萬股，交易總金額約2.41億元（以23日收盤價87.5元估算），現持股比例2.89％。

按祥碩持有芯鼎成本約39.55元計算，處分持股獲利逾1.2倍，祥碩表示，因會計處理方式是透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產歸屬其他綜合損益，故無處分損益。預期處分後，芯鼎占祥碩近期財務報表中總資產比例達1.31％，並占歸屬於母公司業主權益比例1.42％。

●機電大廠樂事綠能（1529）因台電強韌電網計畫而受惠，自結2023全年合併稅前盈餘1.53億元，每股稅前盈餘1.02元，獲利創近五年新高。樂事綠能表示，台電在手訂單逾6億元，拿下國道高速公路台南仁德及南投兩服務區建置太陽能光電案場標案，2024年營運可望優於2023年。

●千附精密（6829）與晶片微影設備廠商艾司摩爾（ASML）合作關係，愈發緊密。千附精密董事長張瓊如24日表示，雙方合作從早期精密加工能量、表面處理，再延伸到組裝測試，目前公司提供ASML從零組件到模組的垂直整合製造服務方案。而針對2024年營運，千附精密表示，全年營收有機會較2023年呈現雙位數的成長。

●近幾年台中大型重劃區圍繞著台74線發展，被視為首購族熱區的台中太平區，在上市櫃建商如順天（5525）、櫻花建（2539）、坤悅（5206）等爭相購地持續推案下，近三年來預售新案成交單價從2字頭一路衝上4字頭，其中總銷達31.5億元的「順天蘊華」預售大樓案，目前實登最高單價來到47.54萬元，創下區域單價新高，布局當地的建商營運添利。

●華上生醫（7427）董事長陳嘉南24日在法說會中表示，已於2023年6月取得第一張國產口服乳癌新藥證（剋必達），公司啟動雙引擎布局，除於17日申請健保給付外，也持續擴增治療瀰漫大B細胞及外周T細胞淋巴癌的新增適應症。

另外，華上自主開發的腫瘤免疫療法新藥組合，正在台灣多家醫學中心進行晚期大腸直腸癌及中、晚期肝癌兩項臨床驗證。

●晉弘（6796）24日宣布，甫通過美國FDA上市許可的拋棄式膀胱鏡產品，授權全球知名醫材大廠波士頓科學Boston Scientific以商品名稱VersaVue，進行全球獨家銷售。

晉弘主要耕耘遠距醫療、數位醫療、微創診療（拋棄式內視鏡）等三大市場，以自有品牌horus SCOPE和ODM齊頭並進，過去營收多有2～3成的成長力道，2023年營收5.37億元，雖僅年增6.98％，但仍改寫新高。

●花旗環球證券指出，自行車族群基本面最壞情況已過，2024年將逐步復甦，且市場對自行車族群預期偏低，目前位階報酬風險比具吸引力，研判下檔空間極其有限，升評巨大至「買進」，推測合理股價210元，同時，給予美利達「買進」投資評等。

●全漢（3015）拚2024年營收重返成長，積極搶進太陽能、儲能等再生能源應用商機，在今年一開春就搶推LightUp系列離網型太陽能逆變器和EnerX 3000儲能系統的全新綠色能源解決方案，力拚淨零商機。

全漢去年營收131.87億元，呈年減5.09％，然因電競市場回溫，PC庫存去化暫告一段落，再加上搭上AI列車，推升雲端及邊緣運算伺服器等出貨成長，高功率、高瓦特數電源出貨拉升，產品組合明顯優化，推升去年第三季毛利率以20.6％創新高，展望今年，全漢表示，仍將以力拚成長為目標，為因應成長需求，新建的越南新廠現正在申請安規認證中，預訂今年第二季進入量產，主力產品為PC電源和外接式電源供應器（ADAPTER）。

●工業電腦龍頭研華（2395）24日宣布，為提升亞太地區服務範疇，正式於馬來西亞檳城設立「亞太共享服務中心」，並與越南石油集團Petrolimex旗下系統整合商Piacom簽訂合作意向書，展開亞太服務中心的首件服務專案，同時啟動「產學共創全球拓展計劃」。

●半導體氣動與熱能製程解決廠商印能科技（7734）24日宣布，位於新竹香山新廠正式落成啟用。董事長洪誌宏表示，新廠將擴充研發量能需求，導入智慧自動化生產線，強化競爭實力、提升研發效能。此外，公司亦啟動邁向資本市場，預計在3月登錄興櫃。

以營收表現來看，該公司2023年營收11.86億元，年減30.22％，因客戶資本支出調量與出貨需求遞延所致，該公司2022年每股稅後純益49.98元，稅後純益7.76億元，2023年上半年每股稅後純益23.43元，稅後純益3.58億元，淨利率表現40％以上；展望2024年，該公司表示，在營運規模提升同時，可望維持現有業績水準。（中性看待）

●因應THE聯盟近期發展，聯盟成員陽明海運、赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、現代商船（HMM）及ONE海洋網聯船務24日強調，2024年仍維持彼此堅定合作承諾，確保提供全體利害關係人及客戶穩定卓越的運輸服務。

●隨著開年來日股迭創新高，日本汽車龍頭豐田汽車23日市值攀升至48.79兆日圓（約3,300億美元），改寫日本電信巨頭NTT在1987年寫下的紀錄，成為日本市值最高企業，在亞洲市值僅次於台積電和三星電子。

●日本財務省24日公布最新貿易統計，在汽車業出口旺盛的帶動下，去年12月出口額反彈並創歷史新高，2023年出口額首度突破百兆日圓大關，且全年貿易赤字較前一年減半。

●外媒引述消息報導，電動車龍頭特斯拉（Tesla）已通知供應商報價，打算在2025年中開始生產一款代號為「Redwood」（紅木）的新型電動車。據了解，此電動車為小型跨界休旅車，價格約2.5萬美元（新台幣約80萬元），打算搶攻大眾平民市場。

●網飛（Netflix）禁止用戶共享帳號後，成功加速用戶成長，並在上季（去年12月底止）新增1,310萬名用戶，創下歷年同期最大增幅。網飛為了擴充線上內容，宣布投資超過50億美元與世界摔角娛樂（WWE）合作，並預告未來將再調漲月費。

●輝達持續深化軟體服務，開拓GPU之外的第二主戰場，24日宣布與美國大型電信商Equinix共同發表託管型人工智慧超級運算解決方案，除加深AI伺服器相關GPU晶片產品布局外，也積極搶占訂閱服務市場。

●商用軟體大廠思愛普（SAP）23日宣布事業重整計畫，將裁員8,000人，並調升今、明兩年財測，激勵股價在24日跳空大漲逾6％至158.70歐元。

●中國人民銀行端出政策牛肉，人行行長潘功勝24日宣布，2月5日下調存款準備金率2碼，約提供長期流動性人民幣1兆元。另外，今（25）日起調降支農支小再貸款、再貼現利率1碼（0.25個百分點）。人行罕見提前宣布降準，且規模超過預期，在外界對中國經濟前景憂慮揮之不去時，人行此舉，展現力挽狂瀾的信心。

稍早傳出大陸最快本周將公布籌措人民幣2兆元成立平準基金進場護盤細節，市場正屏息以待，24日大陸官方再以大動作，宣布連三天密集安排四場財經部委記者會，對外說明相關政策。24日由國資委和人行打頭陣，25日則由金融監管總局、商務部等重要財經官員接棒，預料官方將繼續釋出政策紅包。

●大陸為鞏固香港國際金融中心地位，24日火力全開。大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤24日出席亞洲金融論壇（AFF）時，宣布包括深化大陸與港澳金融市場的互聯互通等對策，強調對香港充滿信心，將為亞洲地區繁榮發展作出更大貢獻。

●中國人民銀行24日宣布推出「三聯通、三便利」六項措施，以鞏固和提升香港國際金融中心地位，強化離岸人民幣市場的樞紐功能列入今年重點工作，力圖捍衛香港國際金融中心的地位。人行提前宣布大陸2月5日降準、放水1兆元人民幣，港股立馬飆逾500點，讓股民重現希望，恒生指數尾盤急拉，收盤大漲546點至15,899.9點，漲幅3.56％。

●面對陸港股市2024年開年後持續破底重挫，23日傳出大陸政府計劃設立人民幣（下同）2兆元的股市平準基金，並推出一系列救市政策。受消息激勵，上證指數與深證成指24日盤中雙雙漲逾1％。人行並於港股24日尾盤宣布降準，鼓舞恒生指數收漲逾3％，近兩日累計大漲938.69點。

●在傳聞多時的大陸人行將降準以救市的行動成真後，出席香港舉行的亞洲金融論壇（AFF）的各大投行集中的觀點認為，2024年各國經濟有望「軟著陸」，央行退出升息節奏，值得注意的是，亞洲則將引領全球經濟增長，中國、印度、東協成為三大經濟增長驅動力。

●大陸為避免房企資金斷鏈引爆連鎖金融風險，中國人民銀行與金融監管總局24日公布新規，針對發展前景良好的房地產商，允許銀行除了滿足其一般經營性資金需求，還可額外發放貸款助其償還債務，等於為房企借新還舊打開大門。

●市場研究機構Yole Group表示，即使受到外部環境打壓，大陸在半導體業界已成為全球舞台上的強大挑戰者。其中，陸企在第三代半導體碳化矽（SiC）晶圓層面的市占率正在增加，並計劃未來五年擴大產能，目標是到2027年占總產能的40％以上。

●大陸面板大廠TCL華星23日正式與武漢方面簽署協議，將在當地建設第5.5代印刷OLED產線，並擴產第6代柔性OLED模組，成為京東方後又一家加碼中西部地區面板產能的企業。

利空因子：

●市場對聯準會（Fed）3月降息的預期退散，5月啟動寬鬆循環的呼聲變高，但路透最新調查顯示，經濟學家相對偏鷹，認為Fed會拖到6月才降息，預估的降幅也比市場保守。

●金管會的最後通牒，逼出新光金控的「四大坦白」。新光金24日公開聲明，一是坦言新光人壽在接軌前資本需求「甚大」，遠非70億元可解決；二是去年底RBC再次不足200％；三是死利差互抵特別準備金，全球、國泰、南山等壽險都已採用，遺憾金管會不准新壽動用；四是第二季會用其他子公司上繳盈餘，增資新壽70億元。

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●兩壽險2023年底資本適足率未達標。新光人壽去年底自結資本適足率（RBC）約179％，確定連兩期「資本不足」，三商美邦人壽雖淨值比回升，但自結RBC到第三季約150％，年底前難回到200％之上。

●長榮航空與桃園市機師職業工會雙方在24日下午1時於桃園市勞動局協商，勞動部、交通部、民航局等部門均派代表居中協調，惟雙方未獲得共識，一周後、31日下午2時再協商。機師工會遺憾的表示，25日將召開理監事會，討論後續罷工規劃及執行細節。

●世界健身-KY（2762）24日以每股132元掛牌上市，成為運動休閒類股重量級生力軍，不過投資人不領情，股價開低走低，終場收119.5元，跌幅9.47％，成交量3,129張，出現罕見掛牌首日跌破承銷價的窘況，等於中籤投資人一張現賠1.25萬元，外資累計賣超848張，是世界健身股價慘跌的主因之一。。

業界分析，世界健身除早期小部分的認股投資人，首日賣股獲利了結，還有一個潛在原因，就是健身業屬內需市場，營運泰半呈現穩定成長趨勢，不像外銷廠商常有大訂單加持，出現營收暴衝市況，或像是AI概念股因產業前景看俏，投資人都抱持長期持有，而非上市的首日，就急著賣股。（中性看待）

●德儀（Texas Instruments）本季的財測令人失望，多位分析師表示，主因工業和車用領域需求疲弱的影響。受此打擊，德儀24日早盤開低重挫逾4％，並拖累恩智浦（NXP）、安森美（ON Semiconductor）等晶片股跟跌約3％。

●據外媒報導，由於電商競爭趨於白熱化、消費者支出疲軟，eBay為提高業績表現宣布裁員9％，預計將會影響約千名正職員工。

於23日晚間，eBay執行長伊諾（Jamie Iannone）在公司內部網站上發布的一份公告，表示將裁員約1,000名全職員工，並將在數月內減少候選員工的工作合約。

●NAND Flash國際供應大廠於2024年第一季謹守減產政策，包括三星（Samsung）、鎧俠／威騰（Kioxoa／WDC）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）等，NAND Flash工廠稼動率分別為55％、75％、68％、74％，稼動率仍低，以期繼續拉升報價。

●自從歐盟在2023年9月宣布對中國電動車啟動反補貼調查後，雙邊經貿關係轉趨緊繃。中國駐歐盟大使傅聰近日表示，歐盟針對中國電動車的反補貼調查並不公平，因為歐盟也補貼許多自家企業，如果中方採取相同行動，更多歐盟產品可能將受到調查。