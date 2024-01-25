0125群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.半導體再度主宰市場!

2.經濟太好卻成問題?

－荷蘭光刻機製造商阿斯麥（ASML）當地時間24日發布2023年第四季及全年財報，全年淨銷售額達276億歐元，較去年同期成長30%。其中，中國市場佔其光刻系統銷售額的29%，高於前一年的14%。

－公佈的季度訂單量創下紀錄，暗示半導體產業需求可能反彈。半導體板塊在2023年全年持續上漲，因為人工智慧的繁榮發展需要晶片來滿足運算需求，而第四季創紀錄的訂單激增將ASML推向了新高度。在彭博追蹤的分析師中，該股獲得30個等同於「買入」的評級，12個「持有」評級，1個「賣出」評級，群益早安講師並無經營任何通信群組或社群平均目標價為738.37，切勿相信來源不明之消息歐元。

－美國1月企業活動創下七個月來最大成長，因訂單增加使服務提供商和製造商對需求前景更有信心。標普全球綜合指數初值升至52.3，主要受到服務業活動增強的推動。該指數高於50表明擴張。受國內需求走強提振，衡量未來一年產出預期的指標攀升至2022年5月以來最高水平。

－中國人民銀行調降存款準備率大幅降準50個基點展示出支持經濟成長的決心。是對不斷放緩的經濟的有力回應，應該會給信心帶來積極提振。我們不認為央行會就此止步。下一步可能是降息，時間最早可能在本季度。此次降準將向銀行釋放約1兆元人民幣，使11月以來的長期流動性投放總額達到約3兆元人民幣。

－中經院2024年台灣經濟預測2024年臺灣經濟成長率為3.10%，成長率由第1季之5.60%，下緩至第4季的1.41%。今年由投資和國外淨需求來支撐，成長模式為內外皆溫。內需貢獻2.29個百分點，民間消費貢獻1.08個百分點，國內投資對成長貢獻0.75個百分點；至於國外淨需求部分貢獻0.81個百分點。CPI約1.88%。

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。