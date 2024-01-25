特斯拉示警銷售成長將放緩 盤後一度崩逾5％

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美國電動車大廠特斯拉（Tesla）於24日美股盤後公布上季財報，營收及獲利皆不如預期，每股獲利低於預期，並且警告今年的產量、交付量和出貨量成長將放緩，導致其盤後股價一度崩跌5％。

根據特斯拉周三公布的最新財報，其第四季營收為251.7億美元，年增3％，遜於分析師預期的258.7億美元，且為3年來最低增長率，調整後每股盈餘（EPS）來到每股經調整盈利報71美分，低於預期的74美分。

在電動車市場需求萎靡之際，特斯拉在全球多地以降價方式進行促銷，然而因此壓縮到其利潤，去年第四季毛利率降至17.6％，不僅遜於預期的18.3％，且為2019年來最低。

就全年來看，2023年每股盈餘為3.12美元，較2022年的4.07美元萎縮23％，全年營收達968億美元，較去年成長19％，創下歷史新高，但該公司未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤（EBITDA）為166億美元，較2022年的192億美元下滑13％。

特斯拉2023年交付量為180萬，其中第四季交車量來到48萬4,507輛，主要是受降價促銷達成，該公司過去五年的年化交付增幅達到127％，不過，投資人更加關注特斯拉能否將交付量的成長轉化為利潤成長的動力。

特斯拉24日表示，2024年的產量、交付量、出貨量增速，皆可能會顯著地低於2023年，此外，特斯拉已開始銷售電動皮卡Cybertruck，並且將在2024年增產並擴大交付。該公司表示，「考量Cybertruck製造的複雜性，生產周期會較其它車款更長一些」，但目前產能已達到年產12.5萬輛。不過，該公司罕見地並未公布今年的交車目標，分析師預估，其今年銷售將達220萬輛，意即大約21％的銷售成長。

就各項業務來看，電動車業務的上季收入為215.63億美元，年增1％，再生能源及儲能收入年增10％至14.38億美元，服務及其他業務則成長27％至21.66億美元。全年電動車業務收入達824.2億美元，較2022年成長15％，再生能源及儲能收入大幅攀升54％至60.4億美元，服務及其他業務營收則是年增37％，達到83.2億美元。

美國電動車大廠特斯拉24日收黑0.63％，報每股207.83美元，財報公布後，盤後股價一度崩跌5.9％，隨後跌幅收斂，截至本篇截稿前，盤後跌幅約為4.8％左右。