德州儀器財測指引遜預期 關鍵市場疲軟

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德州儀器（TI）公布的第一季度（2024年）營運展望遜於市場預期，營收及獲利預測指引均低於分析師預期，反映其在工業和汽車等關鍵市場之出貨量持續疲軟。盤後股價應聲下跌超過4％，對全球半導體行業復甦之路投下不確定性。

TI預估第一季度合併營收介於34.5億到37.5億美元之間，低於分析師估計之均值40.9億美元；稅後每股盈餘（EPS）介於0.96至1.16美元，同樣不及市場預測之1.42美元。

德州儀器產品應用最為廣泛，被視為半導體產業的風向球。此次第一季度業績指引遜於預期，主要是由於客戶仍在消化庫存，以及汽車和工業市場的晶片需求疲軟所致。

回顧去年第四季度，營收與獲利則分別為40.8億美元和1.49美元，然而毛利率連續第三個季度下滑，略低於市場預測，來到公司過去10年最低水準；法人預估，毛利率下滑主因，是營收減少影響規模經濟，以及產能擴張導致的折舊成本增加和產能利用率降低。

累計2023年全年收入年減13％，為10多年來最大減幅，其中汽車和工業市場合計佔收入74％，兩大市場的轉弱直接拖累整體表現。2023年第四季度，汽車和工業晶片需求已開始同比下滑。

展望未來，德州儀器仍高度重視汽車等工業市場，主動擴大對相關領域的投資。該公司2023-2026年每年資本支出維持於50億美元高位，大部分用於提升12吋晶圓產能，使公司可望在市場復甦後迎來快速增長。

TI之財測展望，市場一方面持續對弱勢的汽車和工業領域提出質疑，另一方面公司正透過大舉投資以備市場復甦之需；未來能否順利實現轉機，仍有待觀察。