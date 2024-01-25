AI樂觀情緒加持 微軟短暫躋身「3兆美元俱樂部」

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微軟（Microsoft）24日盤中股價一度上漲1.7％，市值飛越3兆美元關卡，成為繼蘋果之後，第二家進入「3兆美元俱樂部」的美股上市公司。

微軟與蘋果作為美國兩大科技巨擘，曾於本月稍早上演「市值霸主」爭奪戰，微軟一度以2.9兆美元的市值超車蘋果，重新成為全球市值最高的公司，不過，蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro開放預購後，市場需求熱絡，帶動市值再度超車微軟，重奪全球市值最高寶座。

微軟周三盤中一度上漲1.7％，股價來到405.63美元，市值飛越3兆美元關卡，迎來其新的里程碑，不過終場漲幅縮窄至0.92％，收在每股402.56美元，市值回落至2.99兆美元。

微軟因看好人工智慧（AI）的發展，自2019年便開始投資ChatGPT開發商OpenAI，2023年初再宣布將對OpenAI進行「為期數年、價值數十億美元」的投資，盼深化與其的合作關係，微軟也將OpenAI的大規模生成式模型技術部署至Azure平台，種種努力有望讓該公司在AI領域站穩步伐，面對Google、Meta和蘋果等其他勁敵的競爭。

AI浪潮席捲全球之際，市場看好微軟後市，該公司股價在2023年上漲近 57％，今年截至目前已上漲7％。追蹤微軟的54名分析師給出的目標價均值為425美元，此數據已明顯高於一個月前的415美元。

摩根士丹利分析師周二出台一份研究報告，內容寫道，他們看好微軟在人工智慧領域（AI）的定位和貢獻變得更加強勁，因此將該股的目標股價由415美元上調至450美元；美國銀行分析師也預估微軟本季將出現更多成長，同樣將目標價上調至每股450美元。

有鑑於當前AI服務需求及雲端運算需求皆強勁，市場預期微軟的長期成長趨勢將獲得助力，分析師預估，微軟2024財年的營收將成長15％，高於整個科技產業。另外，微軟預計將於30日公布上季財報。