白易弘｜留意兩檔題材股

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24日加權指數上漲 1.24 點(+0.01%) 收 17,875.83 點 成交金額 2,651.55 億元。

加權指數週三(24日)受短線解套與漲多獲利了結賣壓影響漲勢趨緩，僅中小型題材族群與落後補漲股表現較為強勢。指數自上周五反彈至今累積七百多點漲點，由跌破季線至挑戰萬八，在臨近農曆年封關與丙種關帳影響下，指數空間有限，選股優於選市。短線可留意PCB與記憶體族群。

從日K圖形來看，加權指數日K收量縮十字線，MACD正值擴散，日KD低檔黃金交叉上揚，短線在季線獲得支撐後，站回月線獲得再攻萬八的機會。

選股方向，留意PCB與記憶體族群：

威剛(3260)：

受惠於國際記憶體大廠減產效益，威剛(3260)2023年獲利大增近八成，全年每股稅後淨利(EPS)6.59元。展望2024年，受惠於AI伺服器高頻記憶體需求加上減產效益持續發威，威剛今年獲利可望更好。

華通(2313)：

2023年Q4營運受惠於中系手機復甦，摺疊機主板需求成長＋低軌衛星拉貨營運走出谷底，展望2024年低軌衛星、手持式裝置、AI伺服器三大領域皆有明顯動能。股價自2023年12月中自高點修正後近期站回月線可望落後補漲再攻前高。

今(25)日觀盤重點：

1.矽智財族群是否再度轉強上攻。

2.聯發科法說前效應。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。