輝達創高台積電ADR勁揚 法人：台股挑戰萬八

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美科技股勁揚，輝達（NVIDIA）和超微（AMD）均創收盤新高，台積電ADR站波段高點；台股24日小漲1點收在17875點。法人表示，台股短線動能可期，看今天是否有機會挑戰萬八關卡。

美股24日多收紅，標準普爾500指數上漲3.95點或0.08%，收4868.55點，科技股為主的那斯達克指數上揚55.98點或0.36%，收15481.92點，費城半導體指數揚升68.07點或1.54%，收4483.33點，道瓊工業指數下跌99.06點或0.26%，收37806.39點。

微軟（Microsoft）市值盤中首度突破3兆美元（約新台幣93.95兆元）大關，成為史上第2家市值超過3兆美元的企業。今年初以來，微軟與蘋果（Apple）一直在爭奪市值最高企業地位。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達收613.62美元，漲2.49%，創歷史收盤新高，超微收178.29美元，漲5.86%，也創收盤新高。台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.09%、收116.52美元，創波段高點。

台股加權指數24日小漲1.24點，收在17875.83點，成交值新台幣2651.55億元。三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計賣超7.27億元，其中自營商賣超5.03億元，投信賣超21.69億元，外資及陸資買超19.45億元。根據統計，外資連4個交易日買超台股累計1287億元。

在台指期淨部位，三大法人24日淨多單減少556口至729口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少964口至483口。

本土期貨法人指出，台股24日收上下影線紅K，朝17900點逼近，美科技股今天勁揚，國際股市強勢表態，台股短線動能可期，看今天是否有機會挑戰萬八關卡。

去年12月台股強勢上漲，散戶信心升溫、積極搶進股市，根據中央銀行24日統計，去年12月證券劃撥存款餘額連2月上漲，月增新台幣462億元、站上3.3兆元大關。

市場靜待美國關鍵通膨數據出，美元指數反彈，新台幣兌美元匯率24日量縮整理，收盤收在31.345元，小貶1.7分，匯價終止連4升。

半導體封測大廠日月光投控馬來西亞檳城四廠和新參觀中心日前舉行啟用典禮，檳城四廠主要鎖定銅片橋接（copper clip）和影像感測器封裝產線，也會布局先進封裝產品。