《金融股》三商壽2023年稅後虧損95.2億元 每股虧2.11元

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【時報記者莊丙農台北報導】三商壽(2867)公布2023年自結財報每股稅後淨損2.11元，因處於台美利差居高不下的不利環境下，外匯避險成本維持高檔，並較上年度增加107.9億元；此外，去年11、12月新台幣兌美元匯率大幅度強升，影響匯兌損益，導致該公司2023年自結稅後虧損95.2億元，但與上年相較整體虧損金額縮減41.4億元，全年本期綜合損益總額為60.4億元，淨值為399.4億元，較2022年底增加110.9億元，淨值比提升至2.97％，總資產1.52兆元，較2022年底成長4.4％。

三商壽統計，受惠於國內外股市上漲影響，去年權益類已實現獲利較上年度增加142.7億元，權益類未實現損失亦較上年度減少96.3億元；經常性收益率為3.23％，年增0.11個百分點。雖仍受整體環境波動影響，該公司全年累積經常性收益、資本利得等方面的表現，均較2022年佳，而展望2024年，由於美國FED利率政策可望轉為降息，預期台美利差將縮減，更有利於降低外匯避險成本及提升投資收益。

雖然壽險業普遍因金融環境改變面臨保費衰退，三商壽業務動能仍穩健發展，2023年新契約保費收入334億元，年成長12.7％，新契約保費收入與整體壽險業相比表現相對亮眼。除投資型商品新契約保費年成長14.4％外，長年期健康險新契約保費亦年成長14.4％，顯示為接軌IFRS 17並推廣銷售具高CSM保障型商品策略已獲得成效。

因應台灣逐步邁向少子化與高齡化的社會，三商壽今年領先業界超前部屬，培育近200位具RFA專業證照全方位專業退休規畫的保險業務菁英團隊，藉由其專業素養為保戶打造優質無虞的退休生活。