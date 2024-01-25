《產業》春節包機完銷 關島旅遊局盼早日恢復直飛航線

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【時報記者林資傑台北報導】關島觀光局日前舉辦2024新年賀歲餐敘，宣布2月6日、10日春節期間自台灣直飛關島的包機航班已全數銷售一空，凸顯台灣旅客對關島的熱切期待、選擇關島為海島旅遊首選，期盼能早日恢復兩地直飛常態航線，為台灣與關島開創更多雙贏的觀光旅遊投資商機。

關島是最靠近亞洲的美國領土，距離台灣僅需飛行3.5小時，且台灣旅客入境關島免簽證，僅需攜帶護照及身分證，帶上台灣駕照便能享受自駕樂趣，加上免稅購物天堂和水上活動、高爾夫球等各式活動，過去每年吸引約3萬名台灣旅客到關島觀光度假。

關島旅遊局日前舉辦芯年賀歲餐敘，邀請逾60位政府、旅行業者、各家航空公司及工商協會代表出席歡聚，表達美台聯繫更加緊密、相互交流與合作，以及台灣旅客對關島旅遊與兩地直飛航線的期待，希望可帶動更多優質的台灣旅客和獎勵旅遊（MICE）團前往關島。迎來2024年農曆新年，今（22）日關島觀光局（GVB）假台北艾麗酒店隆重舉辦「2024 龍 Time No See 關島新年賀歲餐敘」，宣布距離台灣僅3.5小時飛行的美國領土—關島，農曆新年期間2/6、2/10的台灣與關島包機直飛航班已全數銷售一空，凸顯台灣旅客對關島的熱切期待，與關島為海島旅遊的首選。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez透過預錄影片表示，期盼能早日恢復台灣與關島直飛航班，增進觀光旅遊和交流，並希望和駐關島台北經濟文化辦事處處長劉嘉平在農業、氣耕、水耕、經濟發展、文化交流和醫療服務等方面合作。

關島台灣辦事處處長嚴樹芬介紹2024年包機直航資訊、關島當地年度活動，及對航空業者提供機場作業費用減免與獎勵措施，與針對旅行業者MICE及冒險運動旅遊，盼望未來在恢復直飛航班後，能為台灣與關島開創更多雙贏的觀光旅遊投資商機。

為與民眾歡度龍年，關島自4月起於當地推出「關島可可鳥兒童節活動」、「關島可可鳥路跑活動」包含「10公里、21公里」組別、5月「關島密克羅尼西亞島嶼嘉年華」、7月八十周年關島獨立紀念日活動等豐富的活動，等著旅客體驗。

而台灣民眾則可在即將到來的「2024台北燈節」中，透過炫麗的彩燈搶先一睹關島之美。後續將在台灣陸續參與旅遊展覽會、投資貿易說明會、台北國際食品展覽會等各式商務、經貿相關活動，推動台灣、關島間的交流與合作，期待共創美好的一年。