晶彩科、新日興飆 台股早盤大漲百點 拚戰萬八

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美中股市同步報喜，激勵台股25日早盤跳高，盤中高點來到17,994點，直逼萬八大關，權王台積電（2330）上漲7元，來到634元，再創波段新高；強勢族群部分，晶彩科（3535）開盤攻上漲停，新日興（3376）大漲逾9％，AI概念股普遍走揚，扮演盤面多方指標。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌99.05點，或0.26％，收在37,806點；標普500指數上漲3.94點，或0.08％，收在4,868.55點；Nasdaq指數上漲55.97點，或0.36％，收在15,481.9點；費半指數上漲68.07點，或1.54％，收在4,483.33點。

美股溫和走升，四大指數收盤漲多跌少。儘管美國財政部拍賣5年期公債需求不佳，造成各年期美債殖利率攀升。不過，Markit公布1月份製造業PMI回升至50榮枯線之上、創15個月新高，為製造業庫存調整結束帶來曙光。

且包含Netflix（NFLX）、艾司摩爾（ASML）發布財報業績與展望良好，進一步強化投資人對經濟軟著陸與半導體產業復甦的信心。此外，中國超預期調降存款準備率，激勵中概股族群強勢走高。相關正面消息提振整體股市溫和上揚，標普500指數收盤再創歷史新高。

統一投顧表示，美股科技龍頭企業財報登場，Netflix、艾司摩爾、IBM等財報亮眼、市場對AI樂觀情緒帶動NVIDIA、AMD、微軟、Meta等頻創新高。另26日將公佈12月核心PCE，YOY預期由3.2％降至3.0％，通膨降溫趨勢不變，美債殖利率近期雖在市場對降息預期淡化下反彈至4.1％以上，惟反彈幅度應屬有限。

雖然聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，帶動美債殖利率反彈。但美國重要龍頭企業財報表現亮眼，科技股NVIDIA、AMD、微軟等股價創高，市場對AI樂觀情緒升溫，加上台積電法說會釋出利多，外資重新歸隊，新台幣止穩，大盤收復所有均線，化解技術面轉弱疑慮，技術面與籌碼面重回中多格局，農曆年前指數將上攻挑戰萬八。操作上建議可布局AI組裝、半導體先進製程、IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航運及能源相關等族群。