《電週邊》順達去年每股盈餘5.23元 今年營運保守看待

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【時報記者張漢綺台北報導】電池模組廠順達(3211)自結112年稅後盈餘為7.88億元，每股盈餘為5.23元，順達去年拿下美系CSP品牌大廠BBU訂單，出貨自去年第4季開始放量，順達預估，今年非IT產品營收佔比可望突破10%，但因IT相關產品營收將較去年下滑，順達保守看待今年營運。

順達經過數年的努力，拿下美系CSP品牌大廠BBU訂單，為去年第4季營運添動能，順達自結2023年第4季合併營收為44.49億元，季增3.2%，營業淨利為1.61億元，稅前盈餘為3.35億元，稅後盈餘為2.67億元，季增71.28%，單季每股盈餘為1.77元。

順達2023年合併營收為172.3億元，營業淨利為6.99億元，稅前盈餘為10.77億元，稅後盈餘為7.88億元，每股盈餘為5.23元。

展望今年，就兩大產品線來看，順達表示，2024年全球平板電腦出貨預估持平，NB或將微幅成長，2024年IT產品營收將較2023年下滑，非IT領域，BBU、ESS穩定成長，公司積極開發其他客戶強化成長動能，輕型電動載具(E-Mobility)希望2024年下半年恢復動能，預估今年非IT產品佔公司營收比重可望突破10%，不過整體來看，2024年營收將較2023年下滑，營業淨利率也將較去年下降。

為因應分散製造基地需求，順達在泰國新增廠區，預計今年第4季開始量產。