彰化田中窯逾萬株蜀葵花盛開 1／26起開園迎接賞花客

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隨著農曆春節的腳步逼近，又是蜀葵花盛開的季節！位於高鐵彰化站旁的「彰化田中窯創藝園區」遍植逾萬株蜀葵花，隨著春天的到來，今年園區將於1月26日起開園到4月底，準備迎接大批遊客前來賞花。

彰化田中窯創藝園區除了花團錦簇的蜀葵花之外，還有每年吸引大批遊客的捏陶和美食！今年園區新增500坪綠色草坪及100公尺長的喜（許）願藤廊道，及採取園區植物手作移印染，另有艾草暖薑精油經絡調理，與原本就大受歡迎的親子手拉胚手作課程，做好的成品，園區可代為宅配到家，運費另計。

田中窯創藝園區位於彰化縣田中鎮，由知名陶藝家葉志誠創立。葉志誠從小熱愛玩泥巴，30年來持續創作，也致力推動陶藝培育下一代。他說，種子要栽培在田裡才會發芽，「田中窯」就是他栽培陶藝種子的園地，也為田中小鎮帶來藝術風情，在彰化縣府文化局支持下，獲選為「台灣工藝之家」。

除了陶藝聞名，葉志誠推動的「蜀葵花藝術節」，將花藝與陶藝結合，今年已邁入第9年了，每年1月至4月百花盛開的花季，總吸引大批賞花遊客湧入，成為田中鎮一年一度盛事。今年田中窯蜀葵花藝術節，已在蜀葵花怒放中浪漫登場，民眾安排春節年假旅遊時，又多了一處新選擇。

走一趟田中窯，賞花捏陶嚐美食外，另一個亮點是，葉志誠蒐藏的老物件，諸如老式電視機、腳踏車和紅磚房打造的鄉村懷舊感，再搭上葉志誠女兒彩繪繽紛的圖飾點綴，樸實中渲染了多彩的氛圍，就連之前林心如拍攝「她們創業那些鳥事」劇組，都慕名前來取景。遊客若是技癢，也可以現場體驗手拉胚創作樂趣。

葉志誠說，蜀葵花又名一丈紅，是百花界巨人，最高可達3公尺，花季期間萬紫千紅很壯觀。賞花還可以吃美食，入園費100元可折抵消費50元。今年園區餐點包括窯烤雞腿堡和火腿堡餐（均附薯泥及飲料）；另外，炭烤桶仔雞套餐（4人份）需事先來電預訂。