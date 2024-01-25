全球去美元化擁人民幣？美智庫曝這大咖負最大責任

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 邱怡萱】全球吹起去美元化的浪潮，根據大西洋理事會（Atlantic Council）的觀點，美國聯準會（Fed）在推動去美元化趨勢方面，負有一定的責任。

根據《Business Insider》報導，美國智庫大西洋理事會發布報告指出，聯準會升息導致美元借貸成本走高，促使新興市場企業尋求美元的替代品，主要是人民幣。

目前以人民幣進行短期借款比美元短期借款更加便宜，這一點歸因於聯準會大幅升息，將2022年接近零的利率提高到2023年的5.25%~5.5%的範圍內。

美元作為儲備資產，在1970年曾佔全球儲備的近80%，到1980年降至58%以下，在1990年暴剩47%。到了1999年，在全球儲備中的占比恢復到71%左右，但之後又繼續下降，至2020年時下降至59%。

使用人民幣的全球支付結算則幾乎翻了1倍，從2023年初的1.91%，上升到同年11月的4.61%。對大陸來說更重要的是，目前全球約有一半的雙邊跨境貿易和投資交易都以人民幣結算，這降低了大陸受美國金融制裁的脆弱性。

但研究人員認為，人民幣並非國際使用的理想貨幣，因爲它不是自由浮動的法定貨幣。不過可以預期，人民幣在國際貿易中的使用將越來越多。