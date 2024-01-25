新年「髮」現新氣象！juliArt 年節福袋限量登場

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歡送玉兔、喜迎金龍，新的一年必需從「頭」開始！個人化專業髮肌保養品牌 juliArt 為消費者精選髮肌保養年節福袋，於 1/26 至 2/14 限時啟動專屬優惠。追求極致洗髮體驗者不容錯過「檀香茉莉福袋組」（總價值 $12,800，售價 $6,800），內含御用皇家檀香茉莉系列，再贈價值新台幣 $6,000 禮遇券；「高階養髮福袋組」（總價值 $3,180 - $3,310，售價 $2,030 起）則挑選 juliArt 長年熱銷的人氣明星商品，舊雨新知必買的經典組合；義大利精品手工梳 tek 亦推出「tek 經典福袋梳組」（總價值 $2,560，售價 $1,688），趁年節為自己和親友挑一把蘊含極緻工藝的天然梳具，正是時候!

個人化專業髮肌保養品牌 juliArt 推出精選髮肌保養福袋，於 1/26 至 2/14 限時啟動專屬優惠。追求極致洗髮體驗者不容錯過「檀香茉莉福袋組」（總價值 $12,800，售價 $6,800）。圖/juliArt提供

另配合農曆年後接踵而來的西洋情人節贈禮也同步浪漫開跑：即日起至 3/31 凡購買梳王或大經典梳，即享免費刻字服務，再贈髮圈界精品 L.ERICKSON 彈力髮圈 8 入組，兼具實用與顏值，成為佳節贈禮貼心首選！

新春團圓歡聚時刻，別忘記照顧髮肌狀態，給許久不見的親友留下好印象。御用皇家檀香茉莉系列添加有「精油之王」之稱的茉莉精油搭配檀香精油調製而成，帶來絕佳的芬芳療癒體驗；另添加明星成分「甘草次酸」以及珍貴成分「皙玻酸 NcPA」蘊髮淨化，維持頭皮平衡、髮肌彈性，減緩頭皮老化，在家洗髮宛如頂級保養。「檀香茉莉福袋組」限量 400 組，限時經典價 $6,800，任選御用皇家檀香茉莉洗髮精／潤髮乳 1000mL，再贈 $6,000 禮遇券，可於全台百貨櫃點及直營門市使用 。

juliArt 檀香茉莉系列商品添加「精油之王」茉莉精油，帶來絕佳芬芳療癒體驗，在家洗髮宛如頂級保養。圖/ juliArt提供

無論長期喜愛 juliArt 的舊雨或仍在觀望的新知，年節限定「高階養髮福袋組」都是必買的經典組合，精選 juliArt 明星商品甘草次酸角質淨化液 220 ml、高階養髮胺基酸洗髮精 220 ml（共6款可選購），還有 Delta 3in1 洗髮沐浴露 330 ml，再贈甘草次酸角質淨化液 75 ml，限量 400 組，限時經典價 $2,030 起，新的一年讓您從頭開始，煥然一新！

juliArt 明星商品甘草次酸角質淨化液可全方位護理、淨化頭皮肌膚，舊雨新知皆推薦入手。圖/ juliArt提供

梳子又稱「順發」，具備順利發財意涵，年節送禮也不妨考慮贈送周遭親友。義大利精品手工梳 tek 長年熱銷的經典梳以經過 FSC 森林認證的天然梣木製成，一體成形的圓潤設計加上鵝耳櫪木梳齒，可柔軟按摩頭皮並促進循環，進而放鬆身心、強化髮根，購買新春限定福袋經典梳內含糖衣梳，輕巧造型方便隨身攜帶，海外旅遊也能時刻保持髮絲柔順，「tek 經典福袋梳組」限時經典價 $1,688，限量 100 組。

針對情人節，限定刻字服務也開跑，貼心獻上客製驚喜。年節後，西洋情人節是開始為另一半精心挑選禮物的重要節日。tek 獻上情人節刻字贈禮活動，即日起至 3/31 凡於全台百貨門市購買梳王或大經典梳皆享免費刻字服務，再贈髮圈界的精品 L.ERICKSON 彈力髮圈 8 入組，帶給伴侶兼顧實用性與顏值的貼心驚喜。更多juliArt訊息，請造訪以下專頁：

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