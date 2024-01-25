高雄房租單價5年漲13％ 平均租屋面積縮水14坪

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高雄市近年產業建設議題豐沛，房價一路暴衝，連帶租屋市場，租金也攀升， 2023年住宅租金每坪的平均單價661元，比2019年的583元，5年上漲13.38％，平均租屋坪數也跟著逐年縮水，2019年平均租屋坪數還有43坪，到2023年平均承租面積只剩29坪，大幅縮水了14坪。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮25日表示，台灣房屋集團根據內政部實價資料統計顯示，高雄2023年住宅租金每坪的平均單價，從2019年的583元漲至2023年的661元，5年漲幅約13.38％。

李家妮指出，根據主計總處統計，全國2023年12月租金指數已來到104.9，攀上史上新高，而高雄近年房價水位升高，加上物價通膨等因素，支撐房租呈逐年緩漲趨勢。

同時，承租戶平均的租屋坪數，也跟著逐年縮水，2019年平均租屋坪數還有43坪，到2023年平均承租面積只剩29坪，大幅縮水了14坪。

她說，主要是因單身、小家庭化，導致租屋坪數縮減，相對地，隨租金節節攀升，租屋族也被迫小宅化，如想跟5年前一樣租到40坪，以平均單價價差來估算，一個月要多付約3千元，一年就要多負擔3.6萬元，因此，對多數租屋族來說，只能縮小承租坪數、改換租屋地段、調整租屋類型，降低租屋預算，減輕負擔。

那麼，高雄最親民租屋區域在那兒？台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，鹽埕區平均月租金1萬元還有找，榮登高雄最親民租屋區，其次為楠梓區，平均月租約1.1萬元，小港區平均月租1.3萬元排名第三。

吳泓億指出，前述的高雄前三大親民租屋區，都屬於房價較低的蛋白區，相對租金行情也會較親民，以鹽埕區來說，區內具備捷運橘線及輕軌機能，老牌美食多，整體生活機能佳，不過，因屬於舊城區，住宅屋齡偏高，承租物件多集中在30到40年以上中古大樓小套房，因此，整體平均承租坪數約16坪，也是各區中最小的。

以北斗商圈及府北路一帶，中古電梯獨立套房，最便宜月租金4到5千元就有，雖然房租最精省，不過這類物件，仍要考慮是否缺乏社區管理及住戶素質等問題，而受亞灣區整體開發帶動，近年新案陸續進駐該區，如新大樓「塩埕序」，約15坪帶車位電梯套房，月租金則有約2萬元左右行情。

吳泓億表示，楠梓及小港區，區內皆有產業園區及加工區，本地及外籍就業人口租屋需求高，尤其楠梓區還有大學生客群，為符合客層需求，租金行情普遍不會太高，而如為鄰近加工區、學區商圈，因店面多、生活機能較佳且物件選擇性多元，整體CP值也相對較高。