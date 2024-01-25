降息趨勢明顯 法人：美成長股更具表現空間

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市場普遍預期今年將啟動降息，法人觀察近四波Fed最終升息日至最初降息日，美股的漲幅估算，即使美股已漲了一波，但未來仍具表現空間，且成長股基金漲勢更突出。

根據2023年12月13日Fed最新的政策會議聲明，貨幣政策轉向鴿派的情形愈來愈顯著，今年起具投票權的Fed官員中，鷹派減少，中間派增加，若通膨數據持續放緩，有望提升降息的機會。觀察最新利率預測點陣圖，年底基準利率預估中位數為降息3碼，高於2023年9月預估的降息1碼；而利率期貨則顯示，市場預期美國今年全年將降息逾5碼，高於點陣圖的預估。

國泰投顧表示，依據最新全球基金經理人調查，市場預期經濟軟著陸或不著陸的機率合計高達79％，創9個月新高，認為硬著陸的機率僅17％。近期公布的美國12月零售銷售月增率創3個月最大增幅，顯示美國消費者在去年節慶與假日期間消費量大增，亦突顯消費方面具有高度韌性，增強市場對於經濟軟著陸的預期。

另依據市場共識對標普500指數成分股企業獲利預估，國泰投顧說，2Q23獲利為2022年以來最低，後續逐步上揚，2023年第四季及2024年第一季增率分別為1.1％及6.5％；成長股指數（羅素1000增長股指數）成分股企業獲利預估更加突出，2023年第四季及2024年第一季年增率分別為12.3％及16.8％。

若依評價看，國泰投顧說，目前美股前瞻本益比（未來12個月本益比）約22倍，低於前波高點28.4倍；成長股指數的（未來12個月）約30.4倍，亦大幅低於前波高點約37.7倍，皆位於5年均值附近，評價面相對合理。

當前市場普遍認為2023年7月26日為Fed本波最終升息日，預期今年將啟動降息，國泰投顧說，觀察近4波Fed最終升息日至最初降息日，平均間隔約264日，此段期間美股標普500指數平均上漲13.6％；而自去年最終升息日起算至今，標普500指數上漲約5.5％，預計仍具表現空間。