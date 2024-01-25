《金融》年終獎金放大術 善用理財健診搭配智能理財工具

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【時報記者任珮云台北報導】新春佳節來臨，民眾每年最期待的年終獎金發放之際，中信金(2891)旗下中信銀公布「2024新春理財趨勢調查」，結果顯示14%受訪者預估年終獎金較去年成長，44%受訪者認為年終獎金維持以往水平；獎金運用方面，近四成受訪者選擇將部份獎金投入理財規劃，其餘進行消費，更觀察出超過七成受訪者今年最重要的理財目標依次為投資、資產增值，再者為退休規劃、第三是旅遊，顯見對大眾而言，理財規劃與日常花費同等重要。

在投資、資產增值方面，中信銀行建議，可透過「全方位家庭理財健診」試算人生各階段理財目標及缺口，紀律準備，達成目標；更可使用優利定存、線上申購定期定額基金進行資產配置，例如即日起至今年2月29日止推出的「美澳新錢優利超利high」，專案期間內以美元新資金承作，3個月及6個月年息最高6%，以及日前推出的「買基金免費用，終身0負擔」，鼓勵民眾透過線上定期（不）定額投資基金或智主投，該筆即享終身申購手續費0元及信託管理費0元優惠，養成理財規劃習慣，累積財富。

此外，隨著孩子漸長至大學以上階段，近六成家長將關注轉向「退休規劃」，提醒民眾除定期檢視退休進度，也應隨著年紀逐步調整風險性資產比重，避免退休金價值波動過大，降低退休生活品質。

至於旅遊成為今年受訪者最重要的理財三大目標之一，且平均分配於各年齡層，推斷因前幾年受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，普遍民眾對國外旅遊需求漸增。