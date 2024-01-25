《商情》期金跌近1%；期銅漲觸3周新高；BDI反彈逾2%；小麥漲近2.4%

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時報-商情早報

1.美經濟數據強勁，周三紐約期金跌近1%。

2.LME:01/24期銅收8562.50美元/公噸，漲157.50美元。

3.NYMEX:3月輕質原油漲0.72美元，每桶為75.09美元。

4.西德州原油上漲0.76美元，每桶為75.48美元。

5.01/24BDI運費指數為1507.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲8.00美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.80美分，每磅為85.40美分。

8.CBOT:3月黃豆粉漲2.20美元，每公噸為363.30美元。

9.01/24TRJ-CRB上漲2.79，為270.9。

10.SGX: 62%鐵礦石報每公噸135.30美元，漲0.76美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美經濟數據強勁，周三紐約期金跌近1%；因美國製造業採購經理人指數(PMI)強勁，致金價回落，同時投資者靜待更多經濟數據報告，得以評估聯準會(Fed)是否會降息；終場收盤報價，2月黃金跌9.80美元，報2016.00美元；3月白銀漲0.43美元；4月白金漲9.40美元；3月鈀金漲26.90美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元下跌，期銅漲觸3周新高；因全球第二大經濟體中國，央行宣布下調銀行存款準備金率後，投資者對北京當局將採取更多刺激政策措施的希望升溫，加上，美元指數下跌，美元走軟史的以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價漲觸3周新高。終場周三指標期銅上漲157.5美元；期錫上漲270美元；期鎳上漲342美元；期鋅上漲65美元；期鋁上漲1.5美元；期鉛下跌5.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存下降，周三美國原油期貨反彈1%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的數據指出，上周原油庫存減少920萬桶，減幅遠高於分析師原先預期的210萬桶，係因冬季風暴重創生產和煉油活動所致，提振終場美國油價反彈1%；美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.72美元，漲幅1%，報75.09美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.49美元，漲幅0.6%，報80.04美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-三因素提振，周三BDI指數反彈逾2%；因中國對東澳大利亞進口煤炭的強勁需求以及北太平洋區的大量糧食活動，加上大西洋區可用船舶稀缺的影響，使海岬型與巴拿馬型船運價合計增加超過800美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數反彈逾2%；其中最新報價BDI指數上漲34點，收1507點，漲幅2.3%；BCI指數上漲46點，收2145點，漲幅2.2%；BPI指數上漲50點，收作1663點，漲幅3.1%；BSI指數上漲17點，收作1050點，漲幅1.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-輪胎需求樂觀，周三大阪期膠漲逾2年半新高；據了解，輪胎製造廠普利司通預計到2026年12月，其重型輪胎產品線將增加5倍，且日本12月出口額飆升來到年增9.8%，係因對美國及中國的出口量皆出現成長所致，令終場大阪期膠價漲逾2年半以來新高；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲2.4%，報每公斤278.9日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨漲0.5%，報每公斤153.80美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.7%，收於每噸13630元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨漲1.3 %，因南美作物前景的不確定性以及美元下跌，引發了一輪空頭回補，小麥期貨漲近 2.4 %，而大豆期貨在震盪後收盤漲跌互現，受能源市場支撐，由於美國原油庫存撤出量超出預期， 原油漲近 1%，令玉米和大豆跟隨原油的趨勢，因為它們可用於生物燃料，終場3月小麥漲14.25美分，3月玉米漲5.75美分，3月大豆漲0.75美分，3月黃豆油跌0.89美分，3月黃豆粉漲2.2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走軟，周三ICE棉花期貨漲近1%，受惠於美元指數下跌0.5%，增加投資人以美元計價的棉花吸引力，加上美棉期末庫存量減少及美股上漲，同步令期棉創三個月新高；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.95%，報每磅85.40美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算跌0.25，報每公噸15895人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-風險情緒改善，鐵礦石延續漲勢；因全球主要鋼鐵消費國中國，北京當局承諾將採取更有力、更有效的刺激政策措施來穩定市場信心，提振股市和大宗商品市場前景，使得風險情緒有所改善，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格延續漲勢。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月漲2.38%，報每噸125.1美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.08%，報每噸893人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)