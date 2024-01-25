2024龍年發財水領取全攻略 旺財撇步大公開！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆年節將至，又是發財水、發財米、發財金發放旺季。各家銀行發財水都已放入金庫加持，大部分在開工日提供臨櫃客戶索取，但也有提早發放，如凱基、永豐、渣打銀等。各家銀行都是限量發放，想領取可要把握時間，究竟這些開運小物要怎麼最「招財」？工商財經網整理使用秘招，祝福各位讀者新的一年「財富龍總來」。

永豐銀行

永豐銀行推出「龍年四寶」助客戶旺財運，永豐銀行表示，春節前三日（2月5至7日）的營業時間內，將在全台125家分行贈送每日限量發財水，預計送出逾3萬瓶，並贈「龍轉錢坤」迎福春聯及聚寶提袋，營業大廳也提供二款發財糖，幫民眾添好運。

中信銀行

中信銀行今年以「豐盈富足」為主題，發行限定年曆及發財金、發財水。今年由全台分行共同票選出藝術家柯鴻圖作品，以細緻而精美的畫作，從日常生活或自然界中尋找繪畫靈感，發展出獨樹一格的風貌，全台限量88,888份，預計2月15日贈送給來行財富管理客戶。

凱基銀行

凱基銀行表示，龍年迎新春開運禮特別推出限量「金龍發財水」與「龍舞金堆發財米」，以俏皮喜氣的歡喜龍，結合古銅錢幣設計象徵招財進寶，送給凱基銀行財富管理貴賓。

新光銀行

新光金控子公司新光銀行為讓客戶在新的一年，增添喜氣及財氣，除了在農曆年前提供臨櫃辦理業務的客戶可索取春聯及紅包袋，更在農曆年節前，將限量的「龍迎百福」發財水放置在分行的金庫裡，於春節期間飽吸財氣後，客戶在農曆過年後第一個開工營業2月15日親臨新光銀行全國各分行臨櫃辦理業務，即可免費索取龍年「龍迎百福」發財水1瓶，數量有限送完為止。

國泰世華銀行

國泰世華銀強調，龍年發財水瓶身採用輕量環保材質，外包裝以書法運筆藝術詮釋祥龍攀天的富貴意象，圓融形體設計點綴龍躍天衢之勢，搭配燙金工藝展現品牌雅緻韻味，襯托出畫龍點睛之妙。目前已配送到全台165家分行金庫，由各分行自行分配發放時間。

北富銀

今年北富銀發財水在設計上特別以金色底加上金色瓶蓋，搭配龍年圖騰設計，象徵金龍進家富滿堂的美好寓意。北富銀說，今年特別將發財水數量增加3成、達88,888瓶，預計年後開工日2月15日開始發送。而開運發財金限量3萬份，預計自2月1日起，至北富銀全台分行洽辦業務的財富管理客戶即可獲贈一份。

渣打銀行

渣打銀行今年的「財富龍給你、新春好運發財水」，取名自龍的台語諧音，即日起至3月31日，凡渣打銀客戶到全台分行進行保單健檢或保險需求分析，即有機會獲得。

華南銀行

公股銀的華南銀行今年設計萌感龍年吉祥物，雙手捧著閃閃發亮的發財金。限量發財金將於春節前三天發送，各分行每天限量100份，預計發出55,800份；另2月15日起，首度加碼發送在銀行金庫吸滿財氣的「發財金磚米」，各分行限量50份，預計發出1萬份。

龍年發財水布局 讓您旺財運20年

命理專家陶文表示，銀行是錢最多的地方，也是最多有錢人聚集的地方，銀行更是幫大家守住錢財，以及幫大家發財賺錢的地方。

風水學說「山主人丁，水主財」，水就是財富的代表，與「遇水則發」的說法不謀而合。有道是「以金吸金」，再加上銀行發放在金庫待了7天，吸滿財氣的「發財水」，催財致富的發財能量肯定驚人。

不過「發財水」還是須要正確使用，才能夠將發財的神效發會到最高的境界。

發財水分成三份，三種使用方法：3擺、2噴、1烹煮

3. 擺放：擺放在屋宅和辦公室的3個重要位置。

第一個位置玄關：發財水最好拜放在玄關亦即「明財位」，「以金吸金」將錢財吸進來，宅旺、財更旺。

第二個位置偏財位：馬無野草不肥，人無偏財不富。

2024甲辰龍年的偏財位在正南方，將「發財水」擺放在屋宅或辦公室的「正南方」，除了提昇偏財運，還有提昇業績的效果。

第三個位置財庫位：有道是「賺錢容易，守財難」，因此「財庫位」須要「聚財風水」布局。

想將錢財積累起來，「財庫位」必須多做風水的功課，否則就像錢包破個洞一樣。

2024年的「財庫位」在「正北方」，將「發財水」擺放在「正北方」的「財庫位」，讓錢財源源不斷地流進來，達到財富滿盈的目標。

2. 噴：兩種噴灑的秘訣，讓財氣處處充滿，財神爺時時相伴。

第一個噴灑：將「發財水」噴灑在居家或辦公室的每一個角落，讓財氣充滿整個屋宅、辦公室，同時轉換屋宅的空間磁場，成為財神爺最想逗留的地方。而最好的噴灑時間是「龍時」（辰時7點至9點）

第二個噴灑：從拿到開始一直到正月十五日元宵節，每天將「發財水」噴灑在「財會部門」「業務部門」主管辦公室或座位。

出門談生意與業務的時候，將「發財水」如香水般噴灑在身上可幫助成交的速度。

1 烹煮：

將「發財水」加入家中的米飯中，或是菜餚裡，以及辦公室的咖啡機的水箱中，讓家人和同事們將財富的能量達到內外相呼應與心想事成的境界。