1／25盤中熱門焦點股

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今（1/25）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）台積電CoWoS大擴產 三福化、上品按讚

受惠打入CoWoS供應鏈，三福化（4755）與上品（4770）今早盤開高之後，欲小不易，迄上午10：02的市價，分別暫報上漲4.4%、0.76%，表現不錯。

三福化（4755）受惠CoWoS產品出貨提高、新興化學品新產線開出，從2023下半年起營運回穩提振；伴隨2024年半導體景氣回穩、台積電CoWoS翻倍大擴產，切入半導體特用化學品供應鏈的三福化、上品（4770）營運可望受惠，激勵股價攀揚表態。

三福化2023年供應半導體先進封裝CoWoS製成的特化品出貨倍增，營收占比從14.1％提高至17％；新興化學品面板客戶需求回溫，出貨年增57％。三福化樂觀2024年半導體先進封裝CoWoS需求續揚，相關產品營占比推進至18.4％；新興化學品切入半導體應用，預估回收量增長15％。

三福化顯影劑回收（TMAH）純化產能已達半導體級目標，未來還有客戶廠內建置回收工程業務進帳，會是一大成長動能。N2O工廠目標以台灣及日本半導體，東南亞及印度太陽能客戶，日本、東南亞食品級客戶為耕耘訴求。PHB廠產線去瓶頸完成，降低成本10％以上；整體出貨有50％以上年成長。

此外，三福化有顯影液TMAH回收再純化成IC等級回用、先進凸塊製程用光阻剝離劑，及應用於鋰電池的高離子傳導膠態電解質三研發專案，持續強化利基條件。

上品2023年前三季獲利年增2.1％，EPS達16.38元；在手訂單仍維持高檔，表現相對穩健。上品認為，2024年中國半導體、化學品產業興建與規畫動能持續，加上台灣市場先進製程擴廠需求啟動，整體能見度提升，美系客戶遞延訂單將重啟拉貨，開發化學品新客戶或新建廠案，營運動能增溫可期。（工商時報 彭暄貽、數位編輯）

（2）乳癌新藥啟動雙引擎布局 華上生醫展歡顏

華上生醫（7427）今開高之後，持穩走高，迄上午10：07的市價暫報59.5元，大漲5.57%，表現不錯。

華上生醫董事長陳嘉南24日在法說會中表示，已於2023年6月取得第一張國產口服乳癌新藥證（剋必達），公司啟動雙引擎布局，除於17日申請健保給付外，也持續擴增治療瀰漫大B細胞及外周T細胞淋巴癌的新增適應症。

另外，華上自主開發的腫瘤免疫療法新藥組合，正在台灣多家醫學中心進行晚期大腸直腸癌及中、晚期肝癌兩項臨床驗證。

華上的剋必達（Kepida）是第二線治療藥物，藥理機制屬於表觀遺傳調控劑，主要是藉由其獨特的表觀遺傳調控機制有效增敏內分泌治療（聯合Exemestane），用於治療既往使用過內分泌療法失敗或復發的HR+／HER-2-晚期乳癌病患。

華上推估，台灣新發及復發的HR+／HER-2-、停經後、轉移的乳癌病患有2,000多位，病患數正在逐年增加中。

陳嘉南表示，華上自主開發的GNTbm-38及GNTbm-TKI兩個新藥候選藥物中，GNTbm-38屬於表觀免疫活化劑，是同時具備表觀遺傳調控及免疫活化雙重活性的口服藥物，目前已完成公斤等級原料藥的生產，正進行大型動物的毒理臨床前相關試驗，如順利將於今年底完成所有需要遞交申請美國、台灣及中國的IND相關研究報告文件。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.擎亞(8096)：三星在台代理商，上月業績暴衝，加上小型股受資金青睞，盤初噴量高見28.25元，表現搶鏡。

2.新日興(3376)：受惠蘋果摺疊機商機，晨盤噴量攀漲停139.5元。

3.倍微(6270)：外資連4天買超，今早放量長紅，鎖漲停價28.75元。

4.研通(6229)：中小型股獲特定買盤加持，股價急攻漲停。

5.安力-KY(5223)：跨足半導體及車用領域，轉機題材助攻，放量衝漲停。

6.兆利(3548)：看好折疊機軸承發展，今年營運喊衝，早盤勁揚逾4%。

7.晉弘(6796)：拋棄式膀胱鏡授權波士頓科學，進行全球獨家銷售，盤初爆量觸及漲停110.5元。

8.尚立(3360)：小型股、電子通路買盤點火，激勵其開盤跳空漲停。

9.台積電(2330)：三大法人連5日買超近16.3萬張，加上昨夜ADR大漲2.09%，盤初股價開高8元、為635元，大振台股士氣。

10.聯電(2303)：昨外資再擴大買超2.3萬餘張，昨夜ADR漲1.11%，盤初股價飛過月線。

11.巨鎧精密-創(2254)：股價已回調近2周，今早多頭重踩油門，強彈逾5%，重返5日線上、領漲汽車股。

12.東陽(1319)：2024年AM營收可望有雙位數成長，三大法人連兩日買超6千餘張，盤初股價續漲逾4.5%，逼近本波起跌點，奪汽車人氣王。

13.百達-KY(2236)：比亞迪銷售看望，已爭取新零件項目，盤初股價續彈，衝過月線。

14.華義(3086)：電玩展正式登場，今日人氣噴發，盤初一度衝上178元。

15.楠梓電(2316)：庫存去化告一段落，訂單有望逐季向上，早盤股價續揚。

16.順藥(6535)：新藥啟動歐洲6國收案，不甩遭列注意及處置股，股價開盤續飆天價138元。

17.昇達科(3491)：低軌衛星商機夯，今早帶量站上季線，隨後遇壓漲幅收斂。

18.長佳(4550)：上月業績亮眼，買盤點火相挺，價量俱揚衝高7%，站上波段高。

19.振發(5426)：上月淨利709萬元，比前年同期轉盈，每股盈餘0.05元，不甩遭列注意股，續衝高逾7%登波段高。

20.營邦(3693)：AI機殼股輪漲，一度放量4%，站上季線。

21.大山(1615)：受惠台電強韌電網計畫釋單，去年營收寫次高，今年拚更好，股價彈高5%，改寫逾2年半高價。

22.科風(3043)：外資偏多相挺，量價俱揚彈升5%，攻克季線關。

23.上曜(1316)：2025年前有六筆建案相繼完工，三年業績無虞，聞訊走高挺進月線。

24.緯創(3231)：去年毛利率7.9％創高，2月2日旺年會，近五日法人買超逾11萬張，本周維穩高檔區，今日挺進5個月高。

25.力成(6239)：接獲日系客戶高頻寬記憶體訂單，加上記憶體產業回升，今年具成長動能，股價續攻。

26.華東(8110)：記憶體產業復甦，外資周三大買超，股價連三天大漲。

27.創意(3443)：美系外資預計2024年營收成長6%，遠低於市場預期，股價承壓，在季線之下。

28.聯發科(2454)：竹北大樓動土，為法說熱身，股價短多續揚但受制月線關卡。

29.日月光投控(3711)：旗下日月光馬來西亞檳城四廠啟用，布局先進封裝市場，股價隨台股上揚。

30.祥碩(5269)：處分2750張芯鼎持股，持股比率降至2.89%，股價兩樣情。祥碩漲約2%，芯鼎跌逾1%。

31.裕民(2606)：本周散裝航運日租金水準表現穩定，股價相對同業抗跌。

32.長榮航(2618)：與工會達成5項協議，訂於1月31日再次召開協商會議。股價震盪整理。

33.中釉(1809)：工程收入替本業添營運動能，早盤挾量挑戰18元關卡。

34.中美晶(5483)：今除息3.5元，早盤摔下200元，填息路受阻。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）轉機浮上檯面 星宇臉色紅潤

星宇航空（2646）今開高之後，欲小不易，早盤最高價一度觸及23.7元，迄上午10：17的市價暫報23.4元，仍持穩上漲2.05%。

星宇航空進入新機交機高峰，集中火力在美國線增班、增點搶賺高收益，預計3月飛舊金山增至每周7班，8月開航西雅圖、初期每周3班，2024年新增航班數大增一倍，樂觀下半年獲利將明顯增加，搭配東南亞中轉航網持續布建，預估第四季達經濟規模，星宇航空董事長張國煒日前便預告，星宇營運將有新一波高峰。

星宇2023年營收224.72億元、年增568％，創2019年開航以來最高。星宇航空公關長聶國維表示，星宇2024年營運可望一季比一季高，但仍要看市場發展，包括燃油價格走勢、市場供需等，報復性出遊潮是否延續。公司預計2025年轉上市。

星宇2024年預計交付5架新機，包括4架A350、1架A330，最快春天會先交1架A350，投入舊金山航線。2025年星宇預計交付新機至少5架，在美國西岸航點會持續增班，也考慮直飛美東開航紐約等航點，營運將加速起飛。

投資人關心高票價、高載客率走勢，聶國維表示，過年期間旅運需求最旺，星宇票價都在水平之上，1、2月美國、東南亞航線載客率8成，日本航線更高逾9成。

星宇也看好航空貨運，持續評估訂購貨機，著眼電商、AI電子產品市場蓬勃發展，對貨運需求大。

張國煒將2023年定為星宇實際營運元年，包括開闢北美航線、成立台中辦事處、加入國際航空運輸協會IATA等，締造許多里程碑。進入2024年，他期許完成更多目標，中轉航網依規劃持續佈建，估計到第四季達經濟規模，營運將有另一波高峰。

目前星宇飛航美國、日本、東南亞等22個城市、25條航線，接下來2月1日開航日本第九個航點函館，3月31日起陸續開航的台中-澳門、峴港，剛獲得航權的香港也在積極籌備中。

其中，美國航線是星宇重中之重，台灣的地理位置最適合做東南亞中轉北美航線，所以北美航網的布建對星宇很重要，並積極新闢亞洲旅遊航點，今年計畫增闢日本二線城市新航點，以及在東南亞插旗新的國家，透過擴展亞洲區域航網，目標是要爭取洲際轉運及高收益的商務市場。

另外，星宇2024年預計將增闢香港航點，下一站是否爭取大陸航權，也讓外界多了想像空間。（工商時報 邱莉玲、數位編輯）

（5）特斯拉看淡今年銷售動能 台廠供應鏈漲跌互見

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布財報低於市場預期，預期今年銷量成長幅度將明顯低於去年，相關概念股包括鴻海、台達電、和大、建準、群創、東陽、興勤、智伸科、貿聯-KY、胡連、巧新、聯嘉光電等，今天早盤股價漲跌互見。

特斯拉凌晨公布去年第4季財報，單季營收251.67億美元，年增3%；單季毛利率17.6%，季減0.3個百分點，年減6.1個百分點，營業利益率8.2%，年減7.8個百分點，均低於市場預期，單季每股純益0.71美元也低於預期。

特斯拉去年第4季量產49萬4989輛電動車，年增13%，交車48萬4507輛，年增20%，不過特斯拉指出，去年第4季平均銷售價格（ASP）下滑，產品組合相對不利，去年第4季人工智慧（AI）和其他研發支出增加。

累計去年特斯拉電動車產量184萬5985輛，年增35%，交付180萬8581輛，年增38%，去年電動車出貨目標180萬輛達標。

展望今年營運，特斯拉預期，今年銷量成長幅度可能明顯低於去年成長幅度。談到電動皮卡車Cybertruck量產爬坡進展，特斯拉坦言，由於製造相對複雜，Cybertruck量產爬坡時程將會比其他車款延長，預期今年Cybertruck量產和交付速度會逐步爬升。

在特斯拉台廠供應鏈，法人分析，鴻海集團持續切入特斯拉供應鏈，其中轉投資群創提供特斯拉車用顯示面板，旗下鴻騰六零八八精密科技切入特斯拉充電纜線控制保護裝置；鴻海集團製造的輕金屬材料，也切入特斯拉供應鏈，鴻海集團也打進其他電動車車殼設計。

汽車傳動系統製造廠和大持續切入特斯拉供應鏈，貿聯-KY供應特斯拉電源管理線束和充電裝置，車用零配件廠東陽中國大陸上海廠供應特斯拉，去年5月開始量產，年產能可到140萬台套。車用LED廠聯嘉光電UniFlex系列技術切入特斯拉供應鏈。

今天早盤鴻海、東陽等股價走揚，台達電、和大、建準等相對弱勢。(中央社)