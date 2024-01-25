推案謹慎，2023年北台灣十大建商推案量縮7.7％

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住展雜誌今（25）日公布北台灣2023年住宅產品推案十大建商排行榜，由於去年變數及利空不斷，建商推案普遍保守謹慎，十大建商推案金額比前一年量縮7.7％；其中，寶佳機構依然穩坐榜首寶座，茂德、愛山林分居二、三名。

今天最新出爐的十大建商排行，第四到十名分別為：三圓、新潤、璞真、中悅、富宇、馥華、森聯。前十大建商推案量介於125億元至816.5億元。

去年房市利空罩頂，建商延後推案，十大建商住宅推案量總計約為3209.5億元，相比2022年少了約7.7％，推案大戶寶佳也量能修正，年度推案量跌破千億元，不過還是六度奪下推案王寶座。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，在大選、升息、打炒房政策、政經局勢不穩等狀態下，去年房市偏空，建商推案興致缺缺，只要有特定大案推一把就擠進排行榜，三圓機構還一案定江山，乏善可陳的市況不言可喻，不見遍地開花的推案熱潮，買氣均為亮點個案磁吸，十大建商強者恆強，餘者避風頭、待時機可見一斑。

寶佳去年在北台灣推案量約816.5億元，推案版圖涵蓋新北、桃園、宜蘭，與新竹地區。

排名第二是茂德建設，推案量來到約594億元，推案集中新北市三重。

第三名與第四名則是愛山林建設、三圓機構，各有421億元與400億元的推案量，前者在台北市中山區的「中山麗池」與新北市土城區的「金城帝寶2號」都為百億元大案，推升一定量能，亦顯示出整合建設、代銷事業資源的能力。

三圓則靠著單一建案「DIAMOND TOWERS 台北之星」就把自己拱上第四名，忠孝東區鍍金地段、都更豪宅話題效應都功不可沒。

展望今年，陳炳辰分析，2024年房市回溫機率高，建商推案量走增，寶佳將在桃園市的熱門重劃區如桃園市的龜山A7、興南A20展現大舉推案之姿，預期一哥地位有機會蟬聯。而低自備銷售大行其道，產品以年輕首購族為主力的興富發建設，因去年以商辦推案為主，今年不無強勢回歸住宅市場的可能，值得關注其在中路重劃區表現。此外，像潤隆、富宇之於龜山A7也有指標案計畫推出，在桃園市的帶動下，加上包括新北市三重區的潤泰，與新莊區的國泰、茂德新案都備受可期，狀態最快在329檔期明朗。