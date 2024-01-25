台電強韌電網計畫受惠機電股 樂事綠能股價上漲

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台電強韌電網計畫持續釋單，士電、東元、中興電、亞力、華城、樂事綠能及大同等機電大廠接單均有斬獲，25日僅樂事綠能股價上漲，盤中最高達34.50元，目前呈現上漲走勢。

士電、中興電、亞力、華城四家機電大廠獲台電強韌電網計畫釋單挹注外，美國總統拜登政府積極推動基礎建設，美國各州電力公司建置太陽能光電廠，遞件申請更新電力設備可獲10％補助款，促使美國電力公司直接來台採購變壓器等重電設備，四大機電廠目前大型變壓器交期至少1年半，小型變壓器交期也要1年，目前產能處於滿載狀態。

相較之下，樂事綠能營運集中在內需市場。樂事綠能自結2023全年合併稅前盈餘1.53億元，每股稅前盈餘1.02元，獲利創近五年新高。

樂事綠能指出，樂事綠能目前來自台電強韌電網計畫釋單金額超過6億元，以變壓器為主，還有比流器及比壓器等產品訂單。2024年尚無幫人建置太陽能光電案場（EPC）訂單，自建太陽能光電案場主要接獲高速公路台南仁德及南投兩服務區建置太陽能光電案場，建置容量總計5MW。

樂事綠能表示，樂事綠能2024年營收主要來自台電標案，還有太陽能光電案場累積建置容量31MW，2024年售電收入預估1.6億～1.7億元，2024年營運有機會勝過2023年。