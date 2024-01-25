2024龍年財位在哪裡？春聯怎麼貼？ 開運方法一次看

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2024年的財位如下：正財位在正東方，偏財位在正南方，財庫位在正北方，文昌旺財位在西北方。.

財位最為理想的布局就是擺放「聚寶盆」，大肚收口的圓甕，甕內擺放101個硬幣，從 一元、五元、十元到五十元，一共加起來101顆，可以擺放外幣，不過一定要硬幣。

正東方和正北方，則除了「聚寶盆」之外，還要擺放「陰陽水」，並且將發財水注入其中，達到提昇居家財運的效果。（陰陽水的製作：大肚收口，缸口波浪形的金魚缸，內置一半冷開水，一半自來水或山泉水，再放置六個1元硬幣，代表六六大順。缸底擺放五彩水晶石或琉璃彈珠，缸口處再繫上紅色緞帶，缸內還可放是「黃金葛」，營造五行相生有序，黃金萬兩的吉應）

新年春聯怎麼貼、什麼時候貼？

貼春聯之前必須將舊的春聯撕下來，充分撕破或焚燒，清理乾淨代表的是充分除舊，再貼上新的春聯則代表布新。

溫馨提醒的是，在清除就春聯牆上的底膠殘雜的時候，絕對禁止使用刀子、剪刀之類的利器，為了避開血光之災。

貼春聯的時間：大部分的人會選擇在除夕當天的早上，全家一起出動，其樂容容。

今年的臘月廿七日是吉利的「開」日，這一天也適合貼春聯，時間是「辰時」（早上7點至9點）。

門聯：上下聯，還有橫批。

大門春聯貼在大門口左右兩側，還有上方的恆批。

站在門外，面對大門，上聯貼在右邊，下聯則貼在左邊。

上下聯的分辨，除了文字的意境，另外就是使用最後一個字的聲音來分辨，「仄聲」（三、四聲）為上聯貼在右邊，「平聲」（一、二聲）則為下聯貼在左手邊。

例如：

天增歲月人增壽（上聯，「仄聲」（三、四聲），貼在右邊）

春滿乾坤福滿門（下聯，「平聲」（一、二聲），貼在左邊）

橫批：歲歲平安或富貴吉祥

千萬不要貼錯了。

單字春聯的貼法

至於，「春」、「福」、「滿」…，以及招財進寶、日日有財等組合字，被視為單字春聯。

不論是「正四方」還是「菱形」書寫，都以正向張貼為宜，傳統的倒立貼法不適合。

窗戶、牆上等處可貼「春」字單聯

大門、房門則以貼福」字為宜

冰箱、米桶等處可貼「滿」字

其餘的如「山珍海味」宜貼在冰箱、菜櫥、水果盆…….。

招財進寶：貼大門、客廳、家中財位

金玉滿堂：客廳、玄關……

日日有財、黃金萬兩、招財進寶：則貼在公司門口、商店、櫃台、財位……..

陶文祝福讀者們：天增歲月人增壽，春滿乾坤福滿門。歲歲平安，富貴吉祥，龍年開財運賺大錢。