國旅太貴！越南人過年瘋出國 首選國曝光

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【中時新聞網 黃凡甄】再過兩周就要迎來農曆新年，越南民眾忙著規劃出遊，要利用7天連假好好放鬆一下。不過受到國內機票漲價等因素影響，今年國旅價格大漲2成，不少人於是選擇前往中國、泰國、馬來西亞等國家，甚至稱出國玩「比國旅還便宜」。

越南媒體《Baomoi》報導，隨著新冠疫情緩和，民眾逐漸重拾往日生活，旅遊需求也大幅提升。旅遊規劃公司Vietravel表示，截至目前為止，前來詢問的顧客比起去年同期增加，多數民眾主要選擇中價位行程，下榻3或4星級飯店。

不過與國內旅遊相比，出國玩的價格相對穩定。報導指出，越南國旅價格呈現上漲趨勢，依行程不同，漲幅從10%到30%不等，主要原因是機票漲價，此外，節慶期間旅遊需求增加，也導致服務價格變貴。

有不少民眾於是把目光轉向出國旅遊。來自河內的范金幸（Pham Kim Hanh）一家過去幾周一直討論要出國或留在國內玩。范女士表示，以價格來說，春節期間去中國、泰國、馬來西亞等亞洲國家，比在國內旅遊更便宜。像是從河內到越南西部旅遊，4天3夜要價700萬至800萬越南盾（約新台幣9,000至1萬元），但如果選擇去中國玩5天4夜，只需花費500萬越南盾左右（約新台幣6,400元），出國旅遊因此大受歡迎。

越南國內旅遊方面，跟團出遊的中老年遊客主要鎖定走春祈福行程，前往寺廟和古蹟參拜。如果是家庭團體，則通常選擇峴港、芽莊、大叻等沿海度假勝地，或前往西南部的西原高地（Tây Nguyên），感受山林環繞的美景與自然生態。

文章來源：Du lịch nước ngoài hút khách, giá tour nội địa tăng 20% trong dịp Tết Nguyên đán 2024