《國際金融》科技股績昂+中國降準 歐股收漲1.18%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在科技股推動下，歐股周三收在上漲。稍早半導體設備商艾司摩爾(ASML)和企業軟體巨頭思愛普(SAP)公布強勁獲利資料，此外中國央行公布新的刺激措施，都提振了市場人氣。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤揚升5.56點或1.18%，為477.09點，創一周新高點。

荷蘭的艾司摩爾在公布優於預期的季度業績之後，股價大漲9.7%，報775.8歐元。受此激勵，荷蘭股市也上漲2.4%，來到近兩年新高點。

思愛普大漲7.6%，至160.7歐元；該公司公布2023年的營業利益超過分析師共識預測，並宣佈一項2024年重組計畫，將影響8000個職位，並向人工智慧邁進。

該兩檔股票大力將科技股指數推升4.8%，並來近兩年來的新高點。

據LSEG資料顯示，Stoxx 600成分股公司第四季獲利預計年減8.8%，營收預計會下降約4.5%。

中國央行在周三表示，從2月5日起下調銀行存款準備金率。目前政策制定者正在加大努力，支撐脆弱的經濟復甦。

英國CMC Markets市場分析師Michael Hewson表示，歐洲市場週三表現要樂觀得多，並承接了美國股市上漲的勢頭；而且在中國宣佈從2月5日起將銀行存款準備金率下調0.5%之後，人氣也得到提振。

在中國業務較多的奢侈品股，包括LVMH集團、開雲集團(Kering)、歷峰集團(Richemont)皆上漲在1.3%至1.9%之間。中國為金屬消費大國，與基本金屬和貴金屬相關的礦業股，也上漲2%。

同時之間，一項調查顯示，歐元區1月商業活動的萎縮趨勢有所緩解；製造業前景的改善，被歐元區占主導地位的服務業的急劇下降所抵消。

歐洲央行將於周四稍晚(25日)做出政策裁決，外界普遍預計歐洲央行將把利率維持在當前水準。投資人目前關注任何有關降息時機的線索。從貨幣市場的走勢來看，預計今年降息的幅度在130基點左右。

德國能源集團西門子能源(Siemens Energy)公布上季業績好於市場預期，股價也隨之上升9.3%，成為德國股市漲幅最大的股票。德股收盤也上漲1.6%。