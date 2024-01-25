荷商ASML營運展望佳 法人按讚台廠供應鏈

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荷蘭半導體製程設備巨頭ASML（ASML US）23Q4營運優於預期，2025年營運展望正向，台廠供應鏈有望受惠。

ASML 2024/1/24公布23Q4營收為72.37億歐元，QoQ+8.45%，YoY+12.55%，略高於公司預期23Q4營收67.0~71.0億歐元。

ASML針對預計24Q1財報進行預測，其銷售淨額介於50 ~55億歐元之間，毛利率48 ~49%，相關數字均較23Q4有所衰退。另外，預計研發投資約10.7 億歐元，銷售及管理成本約3億歐元。最後，ASML對2024全年展望維持保守看法，預計2024年營收將與2023年相仿。另外，也預期2024年會是關鍵年，為2025年預期的大幅成長做好準備。

ASML直接的供應鏈包含帆宣（6196TT）、公準（3178TT）、宏碩系統（6895TT）、意德士（7556TT）、翔名（8091TT）、千附精密（6829TT）…等。

宏碩：

宏碩系統產品包含商用真空微波管、軍用真空微波管、半導體設備零組件。宏碩目前已著手規劃在既有工廠的3樓、4樓進行擴建無塵室，初估一年半時間可完成。宏碩表示，有部分費用是為了荷商半導體大廠去買檢測設備。

軍用產品營運穩定，目前國內無競爭對手；半導體產品長期需求看好，主要需求來自荷蘭半導體設備大廠、全球晶圓代工龍頭，展望仍正向。

帆宣：

帆宣有幫ASML代工曝光機的模組，帆宣預估2024年營運與2023年相當，但看好2025年營運成長。雖然美國營收占比增加不利於毛利率，但中長期因台系客戶建廠需求、美系客戶的面板設備類需求，成長動能無虞。