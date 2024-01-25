統一搶攻伴手禮市場有成 龍年限量推6888組故宮聯名禮盒

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統一企業（1216）搶攻伴手禮有成，繼去年獲「2023亞太十大伴手禮金獎」之後，金龍年趁勝追擊，2024開年推出滿漢御品X故宮龍年聯名款，以「清 黑地描金漆龍紋匣」為龍意象的設計視覺呈現「皇帝珍藏寶物的匣盒」，除了限量版滿漢御品外，並推出紅包禮袋組」，全台限量6,888組販售。

滿漢御品上市以來即以彰顯即食「帝王麵」為定位，除食材內容外，在包裝上即以明清帝王龍袍五爪龍紋設計，2018年開始與「故宮」進行聯名合作，每款春節限量版皆以故宮院藏之「龍」國寶作為主角，融入包裝設計。除了在包裝設計上富含東方底蘊意義外，更曾遠赴歐洲比利時參與富有食品界米其林之稱的iTi國際風味評鑑，獲最高「三星獎章」的榮譽，去年更雀屏中選為「2023亞太十大伴手禮金獎」之一。

今年龍年限量組合，即日起在全台指定20間家樂福量販店、Mia C'bon精品超市，指定電商康是美、博客來、MOMO、PCHOME正式開賣，限量 6,888 組，每組售價248元，內含聯名禮盒、金檀木環保筷組、龍紋匣金紅包袋組，被視為最平價伴手禮。

台灣泡麵市場約140億元、一年超過9億包銷售，業者認為台灣已屬成熟市場，要高速成長不可能。統一台灣2022年泡麵業績達62億元 、年增13.6％，經典的統一麵、來一客、滿漢大餐持續熱銷，近年非油炸麵體，沖泡即可食用蔚為風潮，每年成長率極高，而針對伴手禮推出年節限定禮盒則是衝刺國內外知名度最快速途徑。