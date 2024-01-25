春節交通疏運措施一次看 國5建議這時前出發

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今年春節連假從2月8日開始至2月14日止，共計7天。行政院長陳建仁25日聽取交通部報告春節「交通疏運計畫」。交通部指出，在西部國道方面，初一到初三南向民眾建議早上6時前或中午12時以後出發；國5的話，則建議早上5時前或下午5時以後出發。

交通部表示，為維護民眾返鄉、出遊之安全及需要，除已要求各疏運單位於連假前應落實相關運具設備檢查外，並指示各單位於連假期間應停止工程施作，每日派員巡檢，維護疏運交通安全，同時，也請各單位持續檢視疏運能量，並因應氣象變化，機動調整相關疏導管制措施；另外，為因應連假期間湧現之人潮與車潮，各重要交通節點係有加強實施相關交通管制措施，提醒用路人預為規劃行程，減少道路壅塞情形。

今年春節連假各項交通疏運（導）規劃如下：

一、國道

（一）循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施。

（二）為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，建議出發上國道時間如下：

1、西部國道

（1）於初一~初三南向民眾：建議早上6時前或中午12時以後出發。

（2）於初三~初五北返民眾：建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發。

2、國道5號

（1）於初一~初三南向民眾：建議早上5時前或下午5時以後出發。

（2）於初三~初五北返民眾：建議早上9時前出發。

二、省道

（一）在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

（二）台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

三、大眾運輸

（一）為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠（如：88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費）；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價（在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元）或租車優惠（持國道客運購票證明租車再享優惠）。

（二）高鐵部分：共加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1,875班次。

（三）台鐵部分：疏運期間全線加開各級列車總計234列次（西線98列次、東線122列次、南迴線14列次），並加開東線實名制列車、紅眼列車、縣府返鄉（工）專車、西線半直達對號列車，以及區間快車等。

（四）航空部分：疏運期間共計提供2,316架次、197,826座位，其中離島管制航線計1,988架次，184,046座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

（五）海運部分：疏運期間台灣本島與離島間8條航線，規劃1,182航次，提供240,789人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間提50,284人次運能。