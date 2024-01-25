《基金》近半年印度基金報酬率靚 擇優跟上印度長線行情

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】印度大選在即，莫迪政府有望再次連任，投資人對印度經濟發展信心更加十足，促使印度指數連日創高，帶動境內印度股票基金的績效表現，據統計，近半年，境內外的印度股票型基金，多檔報酬率都超過一成，以投信來看，群益旗下的群益印度中小基金和群益大印度基金的表現最亮眼，前者報酬率為25%、後者達19%；此外，野村印度領先基金和景順印度股票基金及瀚亞印度基金近半年報酬率也都在1成以上。

瀚亞投信表示，印度長線多頭行情仍持續當中，假設投資人於過去20年採取定期定額方式介入印度Sensex總報酬指數，各年期均為正報酬，而印度消費復甦、人口紅利行情才剛開始，不論是要累積教育金、長期投資金，或是追求分散配置的投資人，都適合定期定額進入印度股票市場，跟上印度的長線行情。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，今年印度將舉行大選，備受投資人關注，同時印度從去年開始就重拾外資青睞，強勁的資金流入下，持續創新高，尤其今年更在全球不確定性降溫之際，指數多頭態勢延續，除了選舉利多因素帶動之外，與印度高速成長的經濟環境也是一大關鍵動能。

從資金面來看，印度市場向來由內資主導，隨著印股晉升至全球第五大，除被動型資金外，全球主動型基金買入印度的比重仍偏低，預期未來所帶來的資金行情可期。此外，2024年降息題材，預料也將吸引外資回流。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，除了受惠於中美貿易戰爭影響外，印度政府也推行多項利多，扶植企業與整體經濟成長。在基本面上有基礎建設、人口紅利、印度製造與數位化政策等組成的「三利多」，例如：全國單一窗口系統（NSWS），加速投資流程，鼓勵國內外投資，以及推出生產激勵計畫（PLI），補助涵蓋14個領域，預算超過1700億盧比，預期將帶動3.35萬億盧比的產值增量，其次，在勞工改革方面，以4部新法取代29部勞動法，在各個面向也從成長期，逐漸轉為成熟型，對於長線投資者來說絕對是一大好消息。