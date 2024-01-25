《盤中解析》攻上萬八！ 焦點族群這3類

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【時報記者莊丙農台北報導】美股科技股表現強勢，4大指數漲多跌少，台積電上漲近2％，台股盤中攻上18000點，預估成交金額約2800億元。

台新主流基金經理人張格靜表示，12月FOMC會議聲明承認本波升息循環已結束，Fed官員對2024年降息次數預期較原先的2碼提升為3碼，鴿派聲明激勵股市大漲，美債殖利率、美元回落，新台幣連兩月升值，帶動熱錢湧入，推升台股12月的強勢表現。不過，Fed降息預期的利多已反映在過去一段時間的股市漲幅，且即將迎來新一輪財報季，在台幣強升的背景下，以出口為主的電子業將承受不小幅度匯損，預期也將為股價帶來些許波動，因此短線盤勢將趨於震盪。

就基本面而言，總體經濟越來越確定軟著陸方向，經濟迎來溫和復甦，產業面多數企業獲利有低基期有利因素，獲利即將邁入成長期，下行風險仍有限，建議短線若遇較大回檔可逢低分批布局。

張格靜指出，類股操作上，持續看好受惠AI趨勢、營運展望優於市場預期族群，另股價位階低的個股也有機會受到青睞。看好族群包括：一、 AI運算題材相關個股；二、2024年營運重回高成長的半導體、記憶體、手機、PC/NB等電子類股；三、具個別題材或股價位階低的個股，包含航太、低軌衛星、生技、電動車等。