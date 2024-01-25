《觀光股》雲品攜手亞果遊艇 亞果薈2月19日正式迎賓

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【時報記者林資傑台北報導】雲朗觀光集團旗下雲品(2748)策略結盟亞果遊艇(7566)，將位於台南安平「亞果黃金會所」中的餐廳與宴會場域打造為「亞果薈」，並委由「君品Collection」經營，將於2月9日龍年除夕試營運、在除夕夜圍爐宴迎來首批消費者，並於2月19日正式開幕。

位於3樓的「亞果薈」中餐廳設有166席座位，包括5間包廂及96席開放式座位區，可一覽亞果遊艇碼頭風光，將引進台北君品酒店五星級飯店特色小炒、砂鍋料理與粵式燒臘等經典料理，均能在亞果薈中品嚐，打造台南當地最道地的粵菜料理餐廳。

雲品總經理丁原偉表示，台南在近400年的歷史與文化淬鍊下，形成多元豐富的飲食文化，台南擁有最多的是街頭家常美食與私房美食，亞果薈帶來台北君品的五星級精緻粵菜，讓台南人與造訪台南的旅客們享受國際美食之際，更能體驗具文化深度及美食廣度的台南。

「亞果薈」中餐廳將供應精緻粵菜料理，嚴選季節食材並傳承自台北君品的大中華料理滋味，單點菜色最低140元起，中式套餐每人2000元起、桌菜則自2萬元起。另設有3間10人包廂與2間20人包廂，命名皆取自於安平過去商業繁榮時期的洋行名稱。

「亞果薈」中餐廳空間色調則選用沈穩復古的莎芙銀綠與帶奢華感的金色裝置，搭配石紋拼貼的幾何磚地板，並設計通透的半開放式座位，擁有木質調的風雅品味，搭配金屬框架與長虹玻璃的神秘感，兼顧包廂隱密與通透開放的環境空間。

「亞果薈」位於坐落在亞果台南安平遊艇城內的「亞果黃金會所」中，戶外安平港的天然海景營造出媲美摩洛哥遊艇俱樂部的氛圍，揉合永續旅遊及海洋生活理念，結合雲品旗下君品Collection團隊落實在地精緻化與服務國際化理念，創造食的極致品味與尊榮用餐體驗。