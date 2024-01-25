《基金》50億元以上市值型ETF績效 這檔完勝大盤

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】央行公布的最新金融情勢顯示，散戶信心指標的證券劃撥存款餘額已經自去年11月開始明顯增加，2個月增加了1854億元；而近一季台股上演兩千點行情，統計大盤從2023年10月31日以來從16001.27點上漲至24日收盤收在17875.83點，期間上漲1874.56點漲幅11.72%；同期間，規模50億以上包括00923、00922、006208、0050、00888、00850、00692共７檔市值型台股ETF表現，共有4檔漲幅逾1成，其中又以群益台ESG低碳50(00923)漲幅13.04%，為所有市值型ETF之冠，也是唯一一檔同期間績效打敗大盤的市值型ETF。

群益投信表示，台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是穩健型投資人長期穩健投資的好選擇。而市值型最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，所以只要預測大盤的走勢，就可以作為市值型ETF的投資參考，建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上符合全球減碳投資趨勢所及的低碳ESG題材，隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，低碳ETF後市表現更可期！

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待，未來，企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。近期龍頭股成為引領盤勢的主力，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底。

00923群益台ESG低碳50ETF是台灣首檔低碳龍頭ETF，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，致力於提供投資者，ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求，此檔ETF還進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。