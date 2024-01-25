江西新余火災39死9傷 12名負責人遭調查

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大陸江西省新余市渝水區一間店鋪24日下午發生火災，造成39死9傷慘劇。官方初步查明，事故原因為店舖的地下一樓冷藏庫裝修時，因施工人員違規動火造成，12名相關責任人被控制並接受公安機關調查。由於此次火災中有補習學生不幸遇難，當地政府已要求全市所有校外培訓機構暫停培訓活動。

新余市渝水區25日舉行新聞發布會，發布會開始前，現場人員集體為在此次火災中的遇難者默哀。新余市消防支隊支隊長龔俊輝表示，該市消防支隊先後調派共20輛消防車、118名救援人員到場處置，24日下午6時20分共搜救出48名死傷者，下午6時50分撲熄現場明火。

當晚8時10分，經現場反覆排查核實確認，起火建築內已無被困者，現場救援力量晚上8時50分陸續撤離。新余市長徐鴻表示，事發時濃煙通過樓道湧入至2樓一家培訓機構和賓館，受困者主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。

新余市教育局長曾先鋒稱，已對全市所有教育機構，特別是寄宿學校進行消防隱患排查，並要求全市所有校外培訓機構深入開展消防安全排查整治，同時全面加強日常監管，尤其是加強對幼稚園、中小學等人員密集場所的消防安全隱患排查。

據此前報導，起火建築為6層商住一體磚混結構建築，地下一樓首先起火，並迅速蔓延至一樓、二樓的商舖。江西省委、省政府要求全力做好傷者救治和事故善後，一對一做好遇難者家屬安撫工作，積極做好事故調查工作，將按照事故調查結論，依法依規嚴肅追究相關負責人。