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大江購物中心轉型年輕化 引進逾10支電商品牌衝全年64億業績目標

大江購物中心轉型年輕化，引進逾10支電商品牌衝全年64億業績目標。圖／大江提供
大江購物中心轉型年輕化，引進逾10支電商品牌衝全年64億業績目標。圖／大江提供

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大江購物中心為迎來二館動工興建，本館轉型以社交遊逛街城為核心，開年起將陸續引進逾10支網路品牌大店，包括2月1日首波D＋AF.、AIR SPACE、ROBINMAY、YBG等Z世代網路品牌開櫃，接續還有第二波SAIME MINI等品牌進駐，預期線上品牌線下化將成時尚商場新趨勢，業績目標上看64億元。

大江購物中心營運部經理馮宜民表示，今年初開始積極進行大規模品牌調整工程，預估將為期半年，改裝坪數共416坪，屆時將集結輕奢名品、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種、零界線的混搭配置，猶如道路街邊各式店家林立，以非典型的百貨品牌組合吸納更多元的消費客層，預估調整後該樓面年度業績將會成長10％。

大江購物中心將首度以「雙軌模式」街道空間混搭、跨業種無界線規劃眾家品牌配置，二側分別規劃「時尚繽紛」及「粉漾潮流」。「時尚繽紛」以輕奢精品珠寶為主，有萬寶龍、點睛品、鎮金店、腕錶及規劃中的國際化妝品、香氛等；另一側主題為「粉漾潮流」由D＋AF.、AIR SPACE、ROBINMAY、YBG、METRO T等領軍。

第二波開幕則有RHINOSHIELD 犀牛盾及原先進駐的未來實驗室、SMIME、SAIME MINI、ONE BOY共計19家，期打破線上線下的界限，在激烈的零售通路及電商平台的商業競爭，開創虛實整合的雙贏局面。

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