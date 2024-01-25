台積電動起來！台股漲逾百點 暌違近2年站上萬八

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美股企業財報表現持續帶動標普創高，台股今日（25）在台積電回神貢獻下，睽違近兩年再度叩關萬八，除了權值股表現亮眼，電子通路、封測也不惶多讓，AI族群也仍有買盤入駐，台股盤中震盪後再度點火，上漲超過百點，高點來到18,013點，成交量預估3,100億元。

艾司摩爾財報有喜，去年第4季訂單暴增3倍，半導體景氣復甦，權王台積電在休息重新發動，盤中上揚超過2%，衝上642元，創下2022年3月以來新高，市值重返16.6兆元，成熟製程指標廠聯電、世界上漲1~2%，台積電供應鏈弘塑、京鼎、帆宣、翔名等也上漲1~2%。

其他權值股方面，欣興自大摩降評中回神，強彈3%，鴻海漲1%，站回月、季線，豐泰、中租-KY、亞德客-KY、大立光、兆豐金、元大金、富邦金持穩紅盤；和碩、台達電下跌逾1%，南亞科、長榮、和泰車、台塑、台化、南亞、中鋼、彰銀、開發金等則在盤下震盪。

封測廠同步點火，華東、力成勁揚3~4%，日月光投控、超豐漲逾1%，華泰、矽格、台星科走揚，菱生漲多拉回，下挫近3%；IC設計聯發科開高震盪，站回月線，世紀大漲6%，瑞昱、義隆、智原漲逾2%，創意卻因美系外資報告保守，預期今年營收僅增長6%影響，重挫5%，創近3個月低。

AI概念股帶量震盪，華碩、技嘉、廣達、世芯-KY、緯創、勤誠、仁寶震盪回穩紅盤，機殼廠振發大漲6%，散熱廠安鈦克勁揚近4%，宏碁、緯穎則在盤下震盪；電子通路族群驚驚漲，尚立、倍微、巨虹齊攻漲停，方土昶、亞矽、擎亞強漲4~6%，文曄也續漲超過1%。