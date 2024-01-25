富達國際：龍年陸股投資將龍躍新程 經濟穩增長

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大陸政府近期密集推出有力的政策，富達國際表示，抵銷了部分經濟下行風險，並預期2024龍年，大陸經濟將在結構持續轉型同時，延續反彈回升的週期。

富達國際25日上午舉辦中國投資展望線上媒體說明會，富達國際亞洲經濟學家劉培乾在說明會上表示，預期中國大陸2024年政策力道將繼續逐步加強，更多財政政策出台有望刺激內需，預期大陸未來會從高速成長經濟成長轉變成高品質的經濟成長。

劉培乾說，由於中國大陸政府持續面對和解決長期經濟結構性問題，富達國際認為對2024龍年中國大陸經濟基本情境預測為穩定可控，GDP國內生產毛額增長可望穩定處於4％~5％。隨著經濟週期性復甦動能增強，預期大陸不會出現通縮且通膨壓力將保持溫和，CPI消費者物價指數將低於預估的3％。

由於中國大陸房地產業等仍處於結構性轉變的逆風之中，劉培乾表示，依富達國際專有的在地經濟活動追蹤系統顯示，未來中國經濟呈「雙軌」增長形態，由服務業和工業引領經濟增長，房地產業仍會反向拖累增長，這也代表中國政府致力推動經濟朝「高品質增長」並不是一味地追求數字上的經濟增長目標。

在各產業中，劉培乾相對看好消費、尤其是是服務消費。她指出，富達預期服務消費的比重將擴大，特別是服務消費，將成為未來數年中國經濟增長主要動力之一。以澳門博弈業為例，2023年強勁復甦，博弈總收益並在去年12月恢復至接近190億澳門元，與疫前230億澳門元水準相差不遠。

劉培乾補充指出，隨著大陸經濟轉型，大陸政府已轉向培育新的經濟增長引擎，包括聚焦綠色投資、高端製造業和數位經濟等，預期更多資源的投入將促進經濟長期正向增長，並抵銷部分短期結構性逆風。

另外在投資方面，劉培乾說，大陸固定資產投資的增幅溫和而穩定，製造業與房地產投資則呈兩極化，製造業投資依然強勁，房地產投資顯著疲弱。

她表示，大陸已將經濟發展重心由城市化投資，轉向更有效利用現有基建設施。現今經濟的新發展重心，為促進製造業升級和建設「新」基建設施，如5G網路、電動車充電設施和創新中心等和2000年代初期，城市化投資以房地產和基建為主，包括興建住宅大廈、物流中心、公路、鐵路和橋樑等有顯著不同。隨著大陸經濟發展步入下一階段，全新投資形態將促進更可持續的經濟增長，使更多家庭得以躋身中高收入階層。