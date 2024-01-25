台北艾麗酒店結盟希爾頓格芮精選酒店 信義區飯店市場風雲再起

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台北艾麗酒店與希爾頓集團 (Hilton) 旗下的希爾頓格芮精選酒店 (Curio Collection by Hilton) 品牌結盟，台北艾麗董事長賴英里及希爾頓亞太區副總裁Alexandra Jaritz25日共同宣布品牌結盟，為繼台北君悅酒店 、台北寒舍艾美酒店與台北W飯店之後，信義區第4家國際牌酒店，信義區飯店市場風雲再起。

台北艾麗為台灣第一家希爾頓格芮精選酒店、希爾頓集團繼台北新板希爾頓酒店、台北中山九昱希爾頓逸林酒店與台北時代寓所之後，在台第四個品牌，注入「國際牌DNA」後，2024年全年住房率目標85％，年平均房價目標成長至6,800元。

希爾頓集團在全球124個國家或地區，擁有22個品牌、超過7,400家的飯店，更有服務超過30億賓客的經驗。台北艾麗與希爾頓格芮精選酒店 (Curio Collection by Hilton) 品牌結盟，主要是看好希爾頓全球有逾1.3億名會員，台北艾麗酒店可藉加入常客獎勵計畫爭取更多國際客房訂房。

台北艾麗有235間客房、La Lafarfalla義式餐廳及The Terrace大廳酒吧二家餐廳，以遠眺之姿盡覽城市美景。以「共生」為起點，台北艾麗將藝術、自然與空間元素完美融合，造就獨一無二、底蘊充盈的「艾麗美學」。台北艾麗開業後最高的住房率是2017年84.89％，／最高的平均房價為2019年6,376元。2023年逐步擺脫疫情影響，住房率平均高達80％、平均房價達到6,500元左右。2024年全年住房率目標85％，年平均房價目標成長至6,800元。

在十周年時刻與希爾頓集團結盟，台北艾麗酒店董事長賴英里小姐表示：「這是非常重要且喜悅的里程碑，更是宣告台北艾麗的走向國際的腳步從未停歇。台北艾麗如今已成為時髦新潮的酒店代表，與希爾頓集團的結合更能發揮雙方品牌優勢，打造高級環保時尚體驗。」秉持對環境守護的精神，艾麗酒店不惜成本使用近50％綠建材，其透明落地窗設計規劃，多方使用天然光源，選用高效能節能燈具、省水標章衛生設備、空調節能系統等措施，打造三座戶外植栽花園，打造城市綠地生態，更曾榮獲內政部認可「鑽石級綠建築」及「金級環保旅館」。與Curio Collection by Hilton希爾頓格芮精選酒店合作後，也將共同傳遞思維價值，賦予國內外旅客獨一無二的體驗，讓貴賓感受到台北艾麗躍身國際品牌的魅力。

為了慶祝十周年也回饋許多愛護台北艾麗酒店的賓客，即日起至2024年2月7日，預訂台北艾麗「景隅尊貴客房一泊一食住房專案」，並於年1月28日至年2月10日期間入住。住房享不含早餐、每晚原價25,000元＋15.5％的景隅尊貴客房，優惠價8,888元＋15.5％，加10元還可加購原價6,500元＋10％的38oz戰斧牛排雙人晚餐(含雙人沙拉吧無限享用。