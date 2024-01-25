寒流來襲小心中風！ 睡眠呼吸中止成中風隱患

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國健署表示，氣溫驟降會導致血管內的平滑肌收縮、血壓升高，可能增加急性中風、心臟病等心血管疾病發作的機會。然而，睡眠呼吸中止症為心血管疾病中的危險因素，缺血型中風、出血型中風、心肌梗塞等發生率都隨著此症提高。

中風年輕化，打呼、肥胖、睡不飽者應提高警覺

根據嘉義長庚醫院耳鼻喉科主任蔡明劭醫師的觀察，台灣每年新增約3萬名中風患者，其中45歲以下患者的比例從3%~5%雙倍成長至10%，呈現明顯的年輕化趨勢。且許多人不知道枕邊人若有打呼這狀況，可能伴隨呼吸中止症，中風機率將比一般人高出3倍。

蔡醫師表示有一名45歲的青壯年個案，由於長期忽視夜間打呼的症狀，在不知道也未治療睡眠呼吸中止症的情況下，無預警地發生嚴重型中風，不僅失去行動與說話能力，也給家庭帶來極大的壓力。

特別提醒民眾，若有睡眠呼吸中止症三大徵兆「打呼、肥胖、睡不飽」，應提高警覺及早就醫治療、進行睡眠檢測

呼吸中止使身體缺氧導致器官發炎，中風風險提升

蔡醫師解釋，睡眠呼吸中止症患者在入睡後由於上呼吸道肌肉塌陷而導致缺氧，可能每晚驚醒超過百次，無法進入深度睡眠，進而妨礙身體正常的代謝和休息。這樣的情況使得身體堆積垃圾，引起器官和血管的發炎和受損。發炎物質通常是蛋白質，使得血液黏稠，增加心臟病、中風、高血壓、肥胖等疾病的機率，形成一個惡性循環。

每年收治超過700位新診斷睡眠呼吸中止症的蔡醫師表示，症狀輕微者可透過減肥、運動、改善生活習慣等方式恢復健康，而症狀較嚴重者可能需要使用陽壓呼吸器或搭配手術治療。妥善治療不僅能改善夜間打呼的問題，還能使白天更有精神。而良好的睡眠品質也有助於改善心臟功能和血液循環，進而降低中風風險。

透過睡眠監測及早發現異常降低中風風險

科林睡得美資深睡眠技師洪曉菁分享了一個實際案例，有次監測到呼吸器使用者上傳到雲端的中樞神經指數異常，患者經提醒及早就醫、進行檢查和預防性用藥，成功避免了一場中風的風險。她提醒民眾，睡眠不足和睡眠障礙對健康和情緒有多方面的影響，良好的睡眠品質是維持身體健康的重要條件。