1／25期貨市場掃描

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股

受到網飛（Netflix）、荷蘭半導體設備業龍頭艾司摩爾（ASMLHoldingN.V.）財報亮眼激勵，標準普爾500指數、費城半導體指數雙雙再登歷史收盤高。

道瓊工業平均指數1月24日終場下跌0.26％（99.06點）、收37,806.39點。那斯達克指數上漲0.36％（55.97點）、收15,481.92點，創2022年1月4日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲0.08％（3.95點）、收4,868.55點，連續第4個交易日創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲1.54％（68.07點）、收4,483.33點，連續第4個交易日創歷史收盤新高。

網飛23日美股盤後公布的Q4財報顯示，新增付費訂閱戶數多達1,310萬戶，不但優於Q3的876萬戶，也擊敗華爾街原本預估的800~900萬戶。網飛如今擁有2.608億戶付費訂閱戶，創歷史新高紀錄。網飛聞訊跳空大漲10.7％、收544.87美元，創2022年1月6日以來收盤新高。

涵蓋網飛的標普500通訊服務指數聞訊上漲1.2％、收盤創2年以來新高。Google母公司AlphabetClassA股、Facebook母公司MetaPlatforms、微軟（Microsoft）同步上漲1.13％、1.43％、0.92％。其中，微軟市值一度突破3兆美元，Meta則重新加入1兆美元市值俱樂部。

另一方面，ASML24日公布的上季營收、每股盈餘擊敗華爾街預期，但保守預測2024年營收將與2023年類似。ASML執行長PeterWennink指出，預測2025年營收將顯著成長，2024年是為此預做準備的關鍵一年。受到華爾街認為強勁財報暗示全球晶片需求復甦的激勵，ASML ADR跳空大漲8.85％、收847.31美元，創2021年11月19日以來收盤新高，漲幅居費半30支成分股之冠。

超微（AMD）24日獲NewStreetResearch分析師PierreFerragu以AI晶片展望看俏為由，將投資評等從「觀望」調高至「買進」，目標價設定為215美元。Wedbush分析師MattBryson才剛於23日將超微目標價從130美元上修至200美元、重申「表現優於大盤」投資評等。超微聞訊大漲5.86％、收178.29美元，創歷史收盤新高，在費半30支成分股中漲幅僅次於ASML。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月24日收盤上漲0.72美元或1％至每桶75.09美元，美國上周原油庫存減少920萬桶，遠高於分析師原先預期的220萬桶減幅；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.49美元或0.6％至每桶80.04美元。

瑞穗銀行能源期貨主管鮑勃·約格（BobYawger）表示，美國上周原油庫存大減的主要原因是嚴寒天氣令巴肯頁岩的生產遭受重創，美國能源部的數據顯示，上周美國原油日產量較前周1,330萬桶的新高水平大減100萬桶至1,230萬桶。

挪威石油局1月23日公布的數據顯示，2023年12月，包括原油、氣液油，以及凝析油的挪威石油日均產量較前月的201萬桶增加至209.6萬桶。其中原油日產量184.7萬桶，氣液油日產量22.8萬桶，凝析油日產量2.1萬桶。挪威是西歐最大的油氣出口國。挪威12月原油日產量較石油局原先的預估高出1.9％，2023全年的原油產量則較原先預期減少0.5％。

挪威2023年產油略增0.3萬桶/日，至403.8萬桶/日，因挪威國家石油公司（Equinor）旗下西歐最大油田約翰斯維德魯普（JohanSverdrup）的第二階段項目正式投產，此將令該油田的日產量提高18萬桶以上。第二階段項目投產之後，該油田的日產量將可望從53.5萬桶提高至72萬桶，約相當於歐洲石油日需求量的6％-7％。

美國能源部報告預估，在美國等產油增長的帶動下，OPEC以外產油預期將從2023年的6,950萬桶/日，增加至2024年的7,040萬桶/日，以及2025年的7,130萬桶/日。報告指出，除了美國的頁岩油以外，包括圭亞那、巴西、挪威以及加拿大的產油增長都對油價較不敏感，將會帶動OPEC以外產油的長期增長。

美國能源部1月23日報告表示，美國最大產油州德州相對密度較高的原油產量增加，部分推動了去年美國原油產量的成長。報告指出，德州生產的石油通常具有相對廣泛的API比重分布。2023年6月，API比重在30.1至40.0度之間的原油產量達到258萬桶/日，首次超過比重在40.1至50度之間的原油（較輕質原油）產量。

美國石油學會重力指標（APIgravity）是美國石油學會採用的石油比重指標，用來表示石油流體相對於水的比重，可粗略衡量石油的質量。API比重越高，可提煉越多的高級精煉油品。如果石油的API比重大於10，則比水輕，能夠浮在水面上；如果小於10，則會下沉。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨1月24日全面上漲，俄羅斯軍機在烏克蘭附近墜毀的消息提振小麥價格，因擔憂戰事將令供應受擾。3月玉米期貨收盤上漲1.3％至每英斗4.5225美元，3月小麥上漲2.4％至每英斗6.1075美元，3月黃豆上漲0.1％至每英斗12.4025美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨1月24日上漲1％至每磅85.40美分，3月粗糖期貨上漲3％至每磅24.46美分。

歐盟執委會1月23日公布的周度數據顯示，截至1月19日，去年7月起的歐盟2023/24年度小麥出口量累計為17,357,604公噸，較上年同期的18,789,707公噸減少8％。大麥出口量累計為3,326,918公噸，較上年同期的3,315,148公噸增加0.4％。玉米出口量累計為2,108,983公噸，較上年同期的1,013,666公噸增加108％。2022/23年度，歐盟小麥出口量年增12.6％至3,142.5萬噸。

截至1月19日，歐盟2023/24年度小麥進口量累計為5,409,655公噸，較上年同期的4,993,311公噸增加8％。大麥進口量累計為1,206,926公噸，較上年同期的1,364,534公噸減少12％。玉米進口量累計為9,863,592公噸，較上年同期的16,996,202公噸減少42％。2022/23年度，歐盟小麥進口量年增260％至923.7萬噸，主要因為受旱導致產量減少的影響。

截至1月19日，歐盟2023/24年度小麥前五大出口市場分別為摩洛哥（2,422,276公噸）、奈及利亞（1,736,899公噸）、阿爾及利亞（1,478,782公噸）、埃及（1,281,677公噸）與南非（796,282公噸），佔比分別為14％、10％、8.5％、7.4％、4.6％。前五大玉米出口市場分別為韓國（598,005公噸）、英國（464,321公噸）、伊朗（340,316公噸）、摩洛哥（138,290公噸）與土耳其（93,065公噸），佔比分別為28.4％、22％、16.1％、6.6％、4.4％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月24日收盤下跌9.8美元或0.5％至每盎司2,，016美元，因美國經濟數據強勁降低黃金的避險吸引力；美元指數下跌0.3％，3月白銀期貨上漲1.9％至每盎司22.889美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲1％至每盎司914.9美元，3月鈀金期貨上漲2.8％至每盎司973.7美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）24日黃金持有量持平為858.93公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加42.7公噸至13,998.65公噸。

標普全球（S&PGlobal）1月24日公布數據顯示，美國1月Markit製造業和服務業採購經理指數雙雙超出預期。美國1月Markit製造業PMI初值50.3，創2022年10月份以來新高，市場預期為47.6，前值為47.9。美國1月Markit服務業PMI初值52.9，創七個月新高，高於預期的51.5，前值為51.4。

美國1月Markit綜合PMI初值52.3，高於預期的51，12月前值為50.9。標準普爾全球市場情報首席商業經濟學家克里斯威廉森（ChrisWilliamson）在評論PMI數據時表示：1月PMI初值數據表明美國經濟今年開局令人鼓舞，企業報告經濟增長明顯加速，通膨壓力急劇降溫。

貴金屬經紀商StoneXBullion報告表示，儘管市場對黃金和白銀的情緒仍然謹慎，但地緣政治和金融環境仍然有利於金價，而經濟不確定性則可能在中期內對銀價構成壓力。報告指出，今年聯準會可能降息的預期，以及中東的緊張局勢加劇，都將對金價構成支撐。

報告表示，儘管白銀需求的長期前景非常強勁，尤其是受到太陽能產業（特別是中國）和汽車電氣化發展的推動，但在經濟不確定性的背景下，總體情緒仍然非常謹慎。近期，金銀價格比也有所擴大，進一步壓低了白銀市場的氣勢。

黃金ETF（交易所交易基金）的賣壓則是有可能持續。世界黃金協會報告表示，2023年12月，全球黃金ETF持倉減少9.6公噸，為連續第7個月減少，續創2020年3月以來的新低。2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6％，為連續第三年減少。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）23日黃金持有量減少2.02公噸至858.93公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加503.89公噸至13,955.95公噸，創下一年來的單日最大增長。