默克與永昕生物醫藥簽訂合作備忘錄 共創生物製程技術新篇章

全球領先的科學與科技公司默克宣布與永昕生物醫藥宣布簽署合作備忘錄（MOU），加深雙方在生物製程技術領域的長期策略夥伴關係，攜手將製程工藝推進至嶄新階段。此次合作將探討整合默克BioContinuum™連續式生產的技術平臺和永昕生醫在委託開發暨製造服務（CDMO）領域的專業，共同推動製程技術的創新與進步。此項合作有助於將台灣生物科技產業推向國際製程的尖端，同時也為台灣乃至其他國際市場帶來更多創新和高效能的生物製程解決方案。

默克生命科學事業體亞太區製程應用處南亞暨紐澳地區資深總監王淑俞表示：「生物製程中的數位轉型正在引領產業的典範轉移，朝著數據密集、無縫連接以及連續式處理的未來生物製程設施而轉變。此次與永昕生醫的合作內容，包括整合默克的BioContinuum™平台在整個生物製程的程序中，從上游的強化製程到連續式處理，繼而實現流程的自動化和數位化。透過結合雙方在生物製程技術上的優勢，我們的目標是加速新產品開發和製程創新，進而增強在研究和生產的韌性。」

雙方合作中，默克將與永昕生醫探討如何提供其全方位的支持，包括上下游製程優化、數位化製程開發與新產品的技術合作、技術諮詢和專業人員培訓等，以確保其相關人員獲得專業指導，達到最佳的表現。再者，有鑑於財務可行性的重要，合作內容也將納入流程經濟學，尋求透過成本模型建立與策略分析的方式，提升下一代生物製程技術的成本效益。

永昕生物醫藥董事長暨總經理陳佩君表示：「永昕生醫不斷尋求更好解決方案和優化的領域，連續式製程與工業4.0的思維不僅是未來的主流趨勢，並具備持續成長的潛能。此次與默克的合作，提供市場中創新的連續式製程解決方案，相信能在國際競爭中脫穎而出，以服務多元化的生物製藥需求。」

已有356年歷史的默克集團，旗下生命科學事業體致力於提供全方位的專業產品與解決方案給生技製藥產業和科學研發單位，在全球擁有豐富的實戰經驗與國際技術網路。默克並看準台灣在生技製藥的潛力，除了產研和產學合作外，亦擴大在台投資，於2023年11月在台北設立M Lab™ Collaboration Center生技製藥技術研發暨培訓合作中心，支援客戶從臨床前測試到商業化生產的各個階段，為生物製藥產業的發展做出更長遠的貢獻。