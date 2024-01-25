彭双浪：今年資通訊產業景氣審慎樂觀看待

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友達（2409）董事長彭双浪出席2024台北國際電玩展開幕典禮時表示，現在還在觀察戰爭、紅海危機、以及地震等不確定因素的影響，不過整體資通訊產業目前對今年的景氣預估都是審慎樂觀。

友達下周將舉行法說會，由於正值緘默期，彭双浪表示，友達和富采營運狀況留待法說會中說明。他表示，歷經過去兩年終端品牌廠調整庫存之後，今年產業景氣應該是會緩步上升。大環境還是有區域性戰事、紅海危機，以及日本地震等天災帶來的不確定性因素，我們也還在注意這些會造成的影響，不過整個資通訊產業目前對今年的景氣預估都是審慎樂觀。

台北國際電玩展登場，彭双浪致詞時表示，今年欣逢主辦單位台北市電腦公會成立50周年。半世紀以來，公會一直以推動台灣資通訊產業的發展為宗旨。台北國際電玩展有今天的規模及盛況，要感謝海內外的遊戲領域廠商及產官學界的共襄盛舉。

今年的台北國際電玩展總共有超過國內外知名300款的遊戲作品，比去年成長超過2成。包括有日本遊戲大廠「任天堂、集英社遊戲、萬代南夢宮娛樂」、韓國上市遊戲公司「WEMADE」、台灣大哥大等知名業者參與。其中，跨平台遊戲已成現在的潮流趨勢，這次也有不少跨平台的大遊戲作品展出。

此次特別規劃的「桌遊樂園」專區，共有來自台灣、日本及香港共35家，帶來超過80款優秀的桌遊作品，是親子族群最喜愛的一個專區。此外「Indie House獨立遊戲專區」特別邀請16國123個新創團隊參加，將有助於新創團隊的技術研發及IP應用的交流合作。每年非常吸睛的「TGS STAGE」這次舉辦20場電競賽事及超過10個熱門IP的遊戲作品見面會。

另外在今、明兩天也舉辦「B2B商務區媒合會」及「亞太遊戲高峰會論壇」。商務區媒合會總計有17個國家地區超過100家遊戲業者，類型涵蓋完整的遊戲產業鏈。「台北國際電玩展」已成為亞太區最重要的遊戲產業交流媒合平台之一。亞太遊戲高峰會則邀請各國遊戲龍頭大廠，分享遊戲的幕後製作祕辛，並有多場以元宇宙、WEB3.0、生成式AI等趨勢為主題的專場論壇，兩天總計近20場講座。