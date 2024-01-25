長榮醞釀春節罷工 交通部：保障民眾最大權益

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長榮勞資雙方24日協商卡關，預計31日再談。針對罷工在即，恐怕衝擊春節交通，要如何因應？交通部25日表示，跟行政院一貫立場，會保障民眾（旅客）最大權益。

交通部次長陳彥伯25日出席行政院會後記者會表示，機師工會跟長榮進行勞資協商，在24日有初步達成幾項共識，但還是有些沒有達成共識的部分，交通部跟民航局都是一樣立場，希望雙方持續保持彈性、尋求共識，以最大誠意化解相關歧見，避免罷工影響旅客相關權益。他並強調，交通部跟行政院一貫立場，會保障民眾最大權益。

陳彥伯說，下周、1月31日長榮勞資會繼續協商，交通部跟民航局都呼籲雙方提出最大誠意，尋求相關方案，在協商的時候盡可能達成共識，但在此之前，因為不知道罷工何時開始、罷多久、多少人參與等，交通部跟民航局會要求長榮公司，針對不同情境擬出具體方案跟因應對策，相關對策也要提報民航局，民航局接獲後若有必要會第一時間會和大家做說明。

陳彥伯說，罷工因素對旅客是不確定因素，民航局已經要求長榮在官方網站上揭示維護民眾權益方案，像是如何退費、相關諮詢跟誰聯絡等，也要求長榮要隨著雙方談判過程即時更新，讓第一手正確資訊讓旅客了解。同時要求長榮，透過簡訊、APP、電話等，即時通知每個受影響旅客，務必讓旅客受到衝擊的時候，有得到相關關懷跟應處。

陳彥伯說，交通部跟民航局會持續努力，後續有進一步消息再做說明。